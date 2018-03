Schieder zu EU-Gipfel: Großer Erfolg für Bundeskanzler Faymann

Rabatt und Gelder für ländliche Entwicklung sind gesichert

Wien (OTS/SK) - "Ich bin über das gute Verhandlungsergebnis von Bundeskanzler Werner Faymann sehr erfreut", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in einer ersten Reaktion nach Ende des EU-Gipfels in Brüssel. Faymann habe aus einer sehr schlechten Ausgangslage, das Bestmögliche herausgeholt. "Das ist ein großartiger Erfolg für Österreich und zwar auf mehreren Ebenen. Erstens konnte Österreich einen Teil seines Rabatts behalten, zweitens sind die Gelder für die ländliche Entwicklung gesichert und drittens wird das Burgenland zu einer Übergangsregion und erhält weiterhin Fördergelder. Österreichs Argumente wurden in Brüssel gehört", so Schieder weiter. ****

Außerdem betont Schieder, dass der künftige Nettobeitrag Österreichs von 0,33 Prozent auf 0,31 Prozent des BIP sinke. Damit sei ein besseres Verhandlungsergebnis erzielt worden als jenes, das unter dem damaligen Kanzler Schüssel verhandelt wurde.

Zur Einrichtung eines Fonds für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa sagt Schieder: "Wir dürfen gesellschaftspolitische in keine Schieflage kommen, deshalb ist der geplante Fonds gerade jetzt in schwierigen Zeiten so wichtig. Damit ist auch eine langjährige Forderung der Sozialdemokratie erfüllt". Zudem begrüßt Schieder die Stärkung der Zukunftsbereiche wie Forschung, Bildung und Infrastruktur sowie den Ausbau von Energie und Telekommunikation.

Abschließend verweist Schieder darauf, dass die Positionen der Mitgliedstaaten sehr weit auseinander lagen. "Das heißt, jedes Ergebnis kann nur ein Kompromiss sein. Jedoch ist es der konsequenten und beharrlichen Verhandlungsstrategie von Bundeskanzler Werner Faymann zu verdanken, dass sich Österreich in den zentralen Punkten weitgehend durchsetzen konnte. Und dass Europa der Jugendarbeitslosigkeit den Kampf ansagt", so der Staatssekretär. (Schluss) mo

