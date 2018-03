Berlakovich: EU-Budgeteinigung als wichtiges Etappenziel

Mit nationaler Kofinanzierung Weiterentwicklung des agrarischen Erfolgswegs in Österreich möglich

Wien (OTS) - "Die heutige Einigung beim Budgetgipfel der Staats- und Regierungschefs war ein wichtiges Etappenziel für die österreichischen Bäuerinnen und Bauern", zeigt sich Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich erleichtert. "Trotz finanzieller Kürzungen wurden die wichtigen EU-Mittel für die Ländliche Entwicklung, dem Herzstück der österreichischen Agrarpolitik, gesichert. Die Bundesregierung hat im Vorfeld der Verhandlungen mit der Ländlichen Entwicklung und dem Rabatt die richtigen Prioritäten festgelegt. Das war ein klares Signal an alle Mitverhandler. Wenn sie Österreich an Bord haben wollten, mussten sie unsere Hauptanliegen berücksichtigen. Entscheidend war auch, sich nicht zu früh zurückzulehnen, sondern bis zuletzt zu kämpfen", bekräftigt Berlakovich.

"Bis zum Schluss wurde um jeden Cent gerungen. Mit der Einigung hat schlussendlich auch Europa gewonnen, weil es Handlungsfähigkeit und Lösungskompetenz gezeigt hat", unterstreicht der Minister. "Dieses Etappenziel muss ein Gesamterfolg für die Bäuerinnen und Bauern und den ländlichen Raum werden. Die nächste Etappe ist die Umsetzung in Österreich. Dazu ist eine entsprechende Kofinanzierung und ein nationaler Mittelausgleich notwendig, um die Gesamtmittel auf gleichbleibender Höhe halten zu können.

Wir wollen unseren Weg einer ökologischen und nachhaltigen Agrarpolitik mit Umweltprogramm, Bergbauern- und Biobauernförderung und der wirtschaftlichen Entwicklung des ländlichen Raums fortsetzen und ausbauen. Wir werden dafür in ganz Europa gelobt," zeigt Berlakovich auf. "Die EU hat unsere Vorreiterrolle anerkannt. Nun darf es nicht an den Mitteln in Österreich fehlen, diese auch weiter umzusetzen", so der Minister. "Wichtig war es auch, dass es nur geringere Kürzungen in der ersten Säule, den Direktzahlungen für die Bauern, gegeben hat. Wir brauchen die finanzielle Ausstattung, um eine flächendeckende bäuerliche Landwirtschaft zu sichern. Das Regionalmodell muss umgesetzt werden, um Brüche in den Regionen zu vermeiden", so Berlakovich.

Ärmel hochkrempeln und GAP Reform fixieren

"Die nächste Etappe ist die Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Offene Punkte wie das Greening müssen schnellstmöglich geklärt werden. Wir erwarten, dass die Kommission nun ihre Karten auf den Tisch legt und für Klarheit sorgt. Hier muss der Grundsatz gelten: Wer bereits heute viel für die Umwelt leistet, darf nicht morgen dafür bestraft werden. Der Vorschlag der Kommission, sieben Prozent der Acker- und Dauerkulturflächen aus der produktiven landwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen, passt nicht zu den Herausforderungen unserer Zeit," so Berlakovich kämpferisch.

"Wir teilen das Ziel einer umweltorientierten GAP. Lebensmittel brauchen eine ökologisch nachhaltige Produktion. Nur so ist die qualitative Versorgung gewährleistet. Eine intakte und saubere Umwelt ist das wichtigste Kapital für eine produzierende Landwirtschaft. Diesen Weg wollen wir weitergehen und ausbauen", so Berlakovich abschließend.

