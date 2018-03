Pressemitteilung anlässlich des Diplomatentags in der Russischen Föderation

Wien (OTS) - Am 10. Februar 2013 begeht die Russische Föderation zum elften Mal den Diplomatentag, welcher durch einen Erlass des Präsidenten der Russischen Föderation am 31. Oktober 2002 anlässlich des zweihundertsten Jahrestags der Gründung des russischen Außenministeriums eingerichtet wurde.

Die Geschichte der russisch-österreichischen diplomatischen, zwischenstaatlichen Beziehungen reicht bis in das Ende des XV. Jahrhunderts zurück, als der Großfürst Iwan III. und Kaiser Maximilian diplomatische Gesandtschaften austauschten. Regulären Charakter erhielten die Kontakte mit dem österreichischen Hof unter Peter I., welcher 1698 als Mitglied der Großen Gesandtschaft Wien besuchte und sich mit Kaiser Leopold I. traf.

Anlässlich des (beruflichen) arbeitsfreien Feiertags werden von den MitarbeiterInnen der russischen diplomatischen Vertretungen in Österreich in traditioneller Weise Feierlichkeiten begangen. Es erfolgt eine Blumenniederlegung am Grab des Botschafters des Russischen Reichs, Andrej K. Razumowskij, in Oberösterreich, an seiner Gedenktafel am Gebäude seiner Residenz in Wien, sowie auch an der Gedenktafel von Alexander M. Gortschakow in der russischen Botschaft, wo der zukünftige Außenminister und Kanzler des Russischen Reichs von 1855 bis 1856 diente.

Die russische Botschaft bedankt sich herzlich bei den österreichischen Behörden und Privatpersonen, welche anlässlich unseres Berufsfeiertags Glückwünsche sandten.

