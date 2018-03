EU-Gipfel - Cap: Großer Verhandlungserfolg für Österreich

EU leistet notwendigen Beitrag zu Sparanstrengungen der Mitgliedstaaten

Wien (OTS/SK) - "Bundeskanzler Werner Faymann hat für Österreich bei den Verhandlungen zum EU-Finanzrahmen 2014-2020 in Brüssel einen großen Verhandlungserfolg erzielt." Das stellte SPÖ-Klubobmann Josef Cap am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst fest. "Mit der vorliegenden Einigung werden wesentliche Forderungen der SPÖ umgesetzt, Mittel für den ländlichen Raum gesichert und ein Rabatt für Österreich verteidigt. Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt auf die Förderung von Wachstum und Beschäftigung gelegt. Besonders zu begrüßen ist der eigene Fördertopf mit sechs Milliarden Euro zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit", so Cap, der betonte, dass mit diesem Budget die EU auch einen notwendigen Beitrag zu den Sparanstrengungen der Mitgliedstaaten leiste. ****

Mit dem vorliegenden Entwurf liegt der Finanzrahmen deutlich unter den Forderungen der EU-Kommission mit 1.033 Milliarden Euro und erstmals auch unter dem vorherigen Finanzrahmen für die Jahre 2007 bis 2013 in der Höhe von 994 Milliarden Euro. "Damit wird das EU-Budget auf ein Prozent des EU-BIP eingefroren", betonte Cap. Für wesentliche Bereiche stünde aber mehr oder zumindest gleich viel Geld zur Verfügung. So gebe es beispielsweise mehr Mittel für die ländliche Entwicklung und Forschungs- und Bildungsprogramme wie Erasmus. Einsparungen seien hingegen in der EU-Verwaltung und bei den Direktzahlungen vor allem an Großbetriebe in der Landwirtschaft vorgesehen. "Mit diesem Verhandlungserfolg hat Bundeskanzler Faymann bewiesen, dass mit geschickten und konstruktiven Verhandlungen vieles für Österreich erreicht werden kann", so Cap abschließend. (Schluss) sas/mo

