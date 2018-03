Lunacek: "Einigung am Budget-Basar des Europäischen Rats bedeutet Bankrotterklärung für die EU"

Grüne: Europaparlament darf dieser budgetären Zwangsjacke nicht zustimmen

Straßburg (OTS) - "Zu Tode gespart ist auch gestorben. Dieser heutige Minimalkompromiss am Gipfel der Staats- und RegierungschefInnen zum mehrjährigen EU-Finanzrahmen bedeutet eine Bankrotterklärung für die Union. Der EU-Haushalt ist ja kein Budget für Brüssel, sondern stellt Geld für die europäischen Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. 94 Prozent des EU-Budgets fließen direkt in die Länder, in die Regionen und zu den Menschen zurück oder werden in Menschenrechtsprojekte und entwicklungspolitische Programme der EU investiert. Das Europaparlament darf und wird dieser budgetären Zwangsjacke, die die EU für die nächsten sieben Jahre jeglichen Handlungsspielraums beraubt, nicht zustimmen. Die Staats- und RegierungschefInnen treiben die EU mit diesem Budget noch dazu in eine vertraglich nicht erlaubte Schuldenfalle. Ein Defizithaushalt ist der EU ganz eindeutig verboten. Damit ist diese Budgeteinigung ein doppelter Vertrauensbruch: Erstens gegen die europäischen Bürgerinnen und Bürger, die gerade in der aktuellen Krise auf einen Investitions-, Solidaritäts- und Wachstumsimpuls aus Brüssel warten. Und zweitens gegen die europäischen Verträge, die das Fundament der europäischen Integration bedeuten", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament und Europasprecherin der österreichischen Grünen, nach der völlig unzureichenden Einigung der Staats- und RegierungschefInnen auf den mehrjährigen Finanzrahmen (MFF) der Union 2014 bis 2020.

Lunacek: "Die maßvollen Forderungen des Europaparlaments und der Kommission nach Steigerungen im EU-Budget sind kein Selbstzweck und dienen auch nicht dem egoistischen Interesse der Europäischen Institutionen. Die von uns geforderten bescheidenen Steigerungen im EU-Haushalt sind schlichtweg unverzichtbar, um die notwendigen Investitionen in Entwicklung und Forschung, eine ökologische Landwirtschaft, Bildung, Kultur, erneuerbare Energie und Umweltschutz, zur Förderungen von kleinen und mittelständigen Unternehmen und zum Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit sowie für die Entwicklungszusammenarbeit leisten zu können. Wer sich gegen diese Investitionen stellt, wird die Krise nicht meistern, sondern verschärfen und die Akzeptanz des gemeinsamen Europa schwächen. Diese Kürzungen werden viele Menschen unmittelbar in ihrem täglichen Leben spüren. So sollen etwa die Mittel für die Lebensmittelbanken um die Hälfte gekürzt werden, obwohl sie heute mehr denn je gebraucht werden, weil sie für viele Menschen die einzige Mahlzeit am Tag bereitstellen - ein Hohn gegen das Ziel der Armutsbekämpfung im Rahmen der EU 2020-Ziele!"

"Aber noch ist das letzte Wort in diesen Budgetverhandlungen nicht gesprochen", sagt Lunacek: "Die Staats- und RegierungschefInnen dürfen nicht vergessen, dass eine Einigung unter den 27 Mitgliedsstaaten nicht ausreicht. Auch die 28. Stimme, das Europaparlament, muss dem mehrjährigem Finanzrahmen zustimmen. Und ohne ein Entgegenkommen bei der Gesamthöhe, der Haushaltsflexibilität und den Eigenmitteln werden wir keinen Kompromiss mittragen."

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1-2363998-210

bundesbuero @ gruene.at