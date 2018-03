"im ZENTRUM" am 10. Februar: Bitte zahlen! Was ist uns Europa wert?

Wien (OTS) - Der EU-Gipfel in Brüssel wurde zu einem wahren Nervenkrieg. Immerhin geht es um fast tausend Milliarden Euro für die nächsten sieben Jahre, um teure Agrarförderungen, um die Finanzierung von Projekten, um Rabatte für Nettozahler wie Österreich. Und es zeigt sich deutlich, dass die Bruchlinien nicht nur zwischen den einzelnen Staaten mit unterschiedlichen Interessen verlaufen, sondern auch zwischen den Regierungen und dem Europaparlament. Dort wird schon von einer Mogelpackung gesprochen. Ein EU-Gipfel, überschattet von nationalen Eigeninteressen, Sitzungsunterbrechungen und Vetodrohungen. Wie ist das Ergebnis zu bewerten? Wer hat sich durchgesetzt? Und steckt die EU in einer politischen Krise? Darüber diskutieren bei Peter Pelinka "im ZENTRUM" am Sonntag, dem 10. Februar 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2:

Andreas Schieder

Finanzstaatssekretär, SPÖ

Reinhold Lopatka

Staatssekretär im Außenministerium, ÖVP

Andreas Mölzer

EU-Abgeordneter, FPÖ

Sonja Puntscher-Riekmann

Europaexpertin, Universität Salzburg

Cerstin Gammelin, angefragt

"Süddeutsche Zeitung", Brüssel

