ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von Ski-WM-Pressekonferenzen, von der Eishockey-Olympia-Qualifikation und von der Biathlon-WM

Am 9. und 10. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 9. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der Pressekonferenz nach der Abfahrt der Herren bei der alpinen Ski-WM Schladming um 13.30 Uhr und vom Damen-Sprint bei der Biathlon-WM in Nove Mesto um 16.10 Uhr sowie die Höhepunkte vom EM-Finale Frankreich - Italien aus dem Jahr 2000 um 11.15 Uhr, vom UEFA-Cup-Match Rapid Wien - Inter Mailand aus dem Jahr 1990 um 14.30 Uhr, vom Fußballländerspiel Wales - Österreich um 17.30 Uhr, von der Auslosung zur Damen-WM-Abfahrt in Schladming um 19.45 Uhr und von der WM-Super-Kombination der Damen in Schladming um 20.15 Uhr.

Die Live-Übertragung von der Pressekonferenz nach der Abfahrt der Damen bei der alpinen Ski-WM Schladming um 13.30 Uhr, vom Eishockey-Olympia-Qualifikationsspiel Deutschland - Österreich um 15.05 Uhr und von der Biathlon-WM in Nove Mesto um 17.45 Uhr, die Höhepunkte vom "Austrian Open" (Turnen) in Wien um 11.15 Uhr, von der Hip-Hop-Weltmeisterschaft in Graz um 18.30 Uhr und von der WM-Abfahrt der Herren in Schladming um 20.15 Uhr sowie Funsport mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 14.30 und um 19.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 10. Februar.

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenzen mit den Medaillengewinnern der WM-Abfahrten der Damen und Herren live aus Schladming. Kommentator ist Andreas Felber.

Als Weltcup-Führende im Damen-Sprint kommt Tora Berger zur Biathlon-WM nach Nove Mesto. Die Norwegerin führt vor der Weißrussin Darya Domracheva und der Deutschen Andrea Henkel. Im letzten Rennen vor der WM in Antholz erwischte die Slowakin Anastasiya Kuzmina einen perfekten Tag auf der Strecke wie auch am Schießstand und konnte so ihren ersten Sieg der Saison feiern. Ihr fehlerfreies Schießen und der schnelle Lauf bescherten ihr eine Zeit von 20:28,6 Minuten. Die Finnin Kaisa Mäkäräinen kam mit einer Strafrunde und 16,7 Sekunden nach ihr ins Ziel. Darya Domracheva wurde mit ebenso einer Strafrunde und 21,9 Sekunden zurück Dritte. Tora Berger aus Norwegen ging in Antholz mit Startnummer 14 in den letzten Wettkampf vor der WM und gewann aus dieser Position den Verfolgungswettkampf mit zwei Strafrunden in einer Zeit von 31:21,8 Minuten. Olena Pidhrushna aus der Ukraine wurde Zweite mit 18,9 Sekunden Rückstand und nur einer Strafrunde. Viermal in die Strafrunde musste Kaisa Mäkäräinen. Die Finnin kämpfte sich letztlich aber vor auf den dritten Platz mit 25,4 Sekunden Rückstand auf Berger. Die Norwegerin führt auch im Weltcup vor der Ukrainerin. Platz drei nimmt die Deutsche Andrea Henkel ein. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

In Bietigheim-Bissingen trifft Österreichs Eishockeyteam in der Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2014 auf Gastgeber Deutschland, Italien und die Niederlande. Nur der Gruppensieger fährt in einem Jahr nach Sotschi. Nach dem Auftakt am 7. Februar gegen Italien folgen am 8. Februar die Niederlande und am 10. Februar Deutschland. Kommentator ist Michael Berger, Peter Znenahlik analysiert das Spiel. In den Pausen zeigt ORF SPORT + die Höhepunkte vom Tischtennis-Champions League-Halbfinale SVS Ströck - Linz AG Froschberg.

