Sportminister Norbert Darabos gratuliert Niki Hosp zur Bronzemedaille

WIEN (OTS/BMLVS) - Dritter Wettkampftag bei der Alpinen Ski-WM in Schladming - und Österreich kann über die heiß ersehnte erste Medaille jubeln. In einem hochdramatischen Rennen bei perfekten äußeren Bedingungen errang die Tirolerin Niki Hosp hinter Maria Höfl-Riesch und Super G-Siegerin Tina Maze die Bronzemedaille. Sportminister Norbert Darabos gratuliert: "Niki Hosp ist zum richtigen Zeitpunkt in Hochform gekommen und hat ihrer erfolgreichen Karriere ein weiteres Highlight hinzugefügt. Das Einzige, was dieser wunderbaren WM noch fehlte, war eine Medaille, die unserem ÖSV-Team für die weiteren Rennen einen riesigen Motivationsschub geben wird", so Darabos, der sich auch über die Spitzenplätze der anderen ÖSV-Läuferinnen freut.

