Bundeskanzler Werner Faymann gratuliert Nicole Hosp zu WM-Bronze

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann freut sich mit Nicole Hosp über ihre Bronze-Medaille bei der Super Kombination im Rahmen der 42. Alpinen Ski-WM in Schladming. "Nicole Hosp hat großartigen Einsatz bewiesen und nach zwei gelungenen Läufen verdient Bronze geholt." Dieses Erfolgserlebnis und die mannschaftliche Geschlossenheit seien in Anbetracht der im Vorfeld hochgesteckten Erwartungshaltung umso höher zu bewerten. "Ich gratuliere ihr herzlich und wünsche unseren Athletinnen und Athleten weiterhin alles Gute", so der Kanzler.

