Leitner: Lebensmittel in Niederösterreich haben hohe Qualität

St. Pölten, (OTS/SPI) - In seiner Bilanz über fünf Jahre Ressortverantwortung im Bereich Konsumentenschutz in NÖ widmete sich LHStv. Dr. Sepp Leitner vor allem den "klassischen" Themen des Verbraucherschutzes.

Zunächst informierte LHStv. Leitner darüber, dass sich die Anzahl der Meldungen über das europäische Schnellwarnsystem auf sehr hohem Niveau eingependelt habe. Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Mitgliedsländer kämen mehr Warnungen über beanstandete Produkte, was den Informationsfluss an die Konsumentinnen und Konsumenten verbessere, betonte Leitner: "Die europäische Vernetzung im Verbraucherschutz funktioniert ausgezeichnet."

Weiters erklärte Leitner, dass im Vorjahr die Schwerpunkte bei Kontrollen und Probenziehungen unter anderem aufgrund verschiedener Verdachtsfälle und Hinweise erfolgten. Dabei erinnerte Konsumentenschutzreferent LHStv. Leitner an die gepanschten Spirituosen aus Tschechien und die Ermittlungen in Sachen Eierskandal, bei dem gestempelte Industrieeier als österreichische Frischeier vermarktet worden seien. "In diesem Fall wurde intensiv mit dem Landeskriminalamt zusammengearbeitet", so Leitner. Kontrollen gab es auch in Sachen Wachauer Marille. "Diese ist durch die EU geschützt. Teilweise wurden aber Marillen als Wachauer Marillen zu einem Zeitpunkt verkauft, als die Ernte in der Wachau noch gar nicht begonnen hatte", so Leitner: "In allen diesen Fällen ist rasch reagiert worden."

Leitner betonte auch, dass es ebenso die Aufgabe des Konsumentenschutzes sei, VerbraucherInnen und Unternehmen zu beraten und zu schulen. Dies sei durch zahlreiche Infoveranstaltungen zu speziellen Schwerpunktthemen in allen Regionen Niederösterreichs und durch umfangreiche Pressearbeit geschehen.

Für 2013 kündigte Leitner Schwerpunktkontrollen bei Räucherfisch, Selchwaren und den im Winter beliebten Maroni an. Auch soll den Füllgewichtsangaben bei Verpackungen auf den Zahn gefühlt werden, um die Verbraucherinnen und Verbraucher auf Mogelpackungen aufmerksam zu machen.

Im Hinblick auf die Lebensmittelkontrolle hielt Leitner fest, dass in Niederösterreich seit 2008 über 33.000 Kontrollen durchgeführt und mehr als 28.000 Proben gezogen wurden. Im Vorjahr seien von 5.434 Proben rund 16 Prozent bestandet worden, 15 Proben seien gesundheitsschädlich gewesen. Das zeige, so Leitner, dass Lebensmittel in Niederösterreich eine hohe Qualität hätten und die strengen Kontrollen einen Beitrag dazu leisten würden.

In Sachen Trinkwasserkontrolle verwies Leitner darauf, dass in Summe jährlich rund 2.000 Wasseruntersuchungsbefunde von 3.000 Wasserversorungsunternehmen in Niederösterreich kontrolliert werden. Auch sei das Service weiter ausgebaut worden, um vor allem auch Anlagenbetreiber zu schulen. Besonders für Betreiber von Klein- und Kleinstwasserversorgungsunternehmen sei das Angebot speziell zugeschnitten worden.

Für den Raum Korneuburg betonte Leitner, dass in den letzten Proben keinerlei Nachweis von Pflanzenschutzmitteln zu finden gewesen sei. Auch seien Eiswürfel "älteren Datums" analysiert worden, erklärte Leitner: "Dabei wurden zwar geringe Spuren von Clopyralid nachgewiesen, diese Menge ist aber als unbedenklich erklärt worden. Die Trinkwasseraufsicht wird auf jeden Fall weiter kontrollieren." Die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser sei gesichert.

Zum Schluss gab LHStv. Leitner noch Einblick in die Preisauszeichnungskontrollen. Bei 8.332 Kontrollen seien rund 10,5 % beanstandet worden, betonte Leitner und wies abschließend auf die Kontrollen im Bereich der Produktsicherheit hin: "Kinderschwimmsitze, Kinderbekleidung, Feuerlöschsprays, Leitern und Regale, aufblasbare Rodeln, Badematten Tätowierfarben, Feuerlöschdecken etc. wurden auf Herz und Niere geprüft. 193 freiwillige Verkaufseinstellungen sind darauf nach Warnhinweisen erfolgt."

