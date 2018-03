"Europastudio" am 10. Februar: Gespaltene EU in den Weltkrisen

Wien (OTS) - Nicht nur die Finanzen der Europäischen Union sorgen für Konflikte zwischen den Nationalstaaten sowie zwischen Kommission und Europaparlament, auch die Außenpolitik bringt die EU in Turbulenzen. Die Krisen in und um Syrien sowie Mali, Iran und Ägypten bedeuten eine neue Herausforderung für die gespaltene EU und darüber hinaus für die NATO. Trotz der scheinbar erfolgreichen französischen Boden-und Luftoffensive in Mali ist man in Paris enttäuscht über die minimale Unterstützung der EU-Staaten. Eine gemeinsame Strategie fehlt aber auch im Hinblick auf den Bürgerkrieg in Syrien, die chaotischen Zustände in Ägypten und den neuerlichen Aufstand in Tunesien. Was kann Europa tun, um zu verhindern, dass immer mehr Staaten in Afrika und im Nahen Osten in Gewalt und neuer Unterdrückung versinken? Über diese Fragen diskutieren im "Europastudio" am Sonntag, dem 10. Februar 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai:

Klaus-Dieter Frankenberger

Ressortchef für Außenpolitik der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung"

John Kornblum

ehemaliger US-Botschafter in Deutschland, Investmentbanker, Berlin

Gudrun Harrer

leitende Redakteurin der Tageszeitung "Der Standard"

Eva Twaroch

ORF-Korrespondentin, Paris

Das "Europastudio" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

