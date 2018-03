Wo bleiben die "sicheren Beine" für NÖs Nutztiere?

Während Hunde- und Katzen-Tierheime kurz vor der Wahl mit 155.000 Euro gefördert werden, bekommen Gnadenhöfe keinen Cent

Laaben (OTS) - In der heutigen Presseaussendung der NÖ Landesregierung spricht der wahlkämpfende LH Dr. Erwin Pröll davon, daß "der Tierschutz in Niederösterreich auf sicheren Beinen stehen muß" und daß Tierheime kurzfristig mit 155.000 Euro gefördert werden. "Damit sind allerdings nur die Hunde- und Katzen-Tierheime gemeint, die schon bisher großzügig aus Steuergeldern unterstützt wurden, während der Landesregierung sog. Nutztiere keinen müden Cent wert sind", kritisiert Dr. Franz-Joseph Plank, Obmann des Vereins ANIMAL SPIRIT. "Wir müssen unsere fast 200 Tiere auf unserem Gnadenhof in Laaben, welche vor dem Schlachthof oder aus schlimmer Haltung gerettet worden sind, seit mehr als 12 Jahren ausschließlich mit Spendengeldern erhalten."

Nicht nur das, denn noch immer kämpft die Tierschutzorganisation ANIMAL SPIRIT seit Jahren gegen die Bürokratie, gegen diverse Abbruchbescheide unserer Tierbehausungen durch die Gemeinde Laaben, für einen Status Landwirtschaft (der vieles erleichtern würde) und gegen ein völlig sinnloses, privates - aber zu 50% aus Steuergeldern mitfinanziertes - Straßenbauprojekt quer durch den Gnadenhof Hendlberg zu einer Hausruine. Mehrere diesbezügliche Ansuchen Dr. Planks um Gesprächstermine sowohl beim Landeshauptmann als auch beim zuständigen Landesrat Dr. Stephan Pernkopf - ebenfalls ÖVP - wurden schlichtweg ignoriert.

Dr. Plank, der seit mittlerweile 25 Jahren aktiv im Tierschutz, v.a. aber für die "Nutztiere", sowie gegen Massentierhaltung und qualvolle Tiertransporte aktiv ist, weiter: "Während sog. Nutztiere auch in NÖ de facto wie Sachen behandelt werden und auch massive, institutionalisierte Tierquälereien meist ungeahndet bleiben und entsprechend Gnadenhöfe für Nutztiere ohne jegliche Landes- oder Staatsförderung auskommen müssen, werden Hunde- und Katzenheime ein paar Wochen vor der Wahl noch mit einem immensen Geldsegen überschüttet. Daß für den Rest der Legislaturperiode Tiere in der (Macht-)Politik so gut wie keinen Stellenwert haben, wird nicht dazu gesagt. Egal ob es sich dabei um berüchtigte Tierfabriken (Stichwort Sauen-Kastenstände), fehlende Kontrollen bei Tiertransporten (keine Tiertransport-Inspektoren oder Labestationen), (Hobby-)Jagden (Treib-und Baujagden sowie exzessive Haustier-Abschüsse) oder Tierversuchs-Labors handelt. Hier hätte der Herr Landeshauptmann -sollte er es bleiben - genügend Aufgaben für die nächsten fünf Jahre!"

