"Kulturmontag spezial" am 11. Februar: Die Highlights der Berlinale

Weiters: Ulrich Seidl im Wettbewerb um den Goldenen Bären und Andrea Sawatzkis erster Roman

Wien (OTS) - Clarissa Stadler präsentiert in einer Sondersendung im "Kulturmontag spezial" am 11. Februar 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 die Highlights der Berlinale. Auch die heimischen Filmproduktionen stehen im Vordergrund, so u. a. Ulrich Seidls "Paradies: Hoffnung". Der ORF ist mit zahlreichen Filmen, an deren Entstehung er vorwiegend im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens beteiligt war, bei der Berlinale vertreten. Insgesamt drei Kinofilme laufen im Hauptprogramm: im Wettbewerb Ulrich Seidls dritter Teil der "Paradies"-Trilogie, "Hoffnung", in der Sektion Forum die Dokumentation "Die 727 Tage ohne Karamo" von Anja Salomonowitz sowie der Spielfilm "Shirley - Visions of Reality" von Gustav Deutsch. In der Programmschiene "Berlinale Special" ist die vom ORF koproduzierte TV-Dokumentation "Unter Menschen" von Christian Rost und Claus Strigel platziert. Außerdem sind im European Film Market Kinoproduktionen wie "Die Lebenden" (Regie: Barbara Albert), "Grenzgänger" (Regie: Florian Flicker), "Die Wand" (Julian Pölsler), "Museum Hours" (Regie: Jem Cohen) oder "Nägel mit Köpfen" (Regie: Marko Doringer) vertreten.

Außerdem spricht der "Kulturmontag spezial" mit Isabella Rossellini, die heuer mit der "Berlinale Kamera" geehrt wird, wirft einen Blick auf die literarische Szene der Stadt sowie auf das Schaffen des in Berlin tätigen Wiener Fotografen Peter Rigaud u. v. m. Im Anschluss an das Magazin steht im "Kulturmontag spezial" die themenaffine Dokumentation "Glamour - Die perfekte Illusion" auf dem Programm, die untersucht, was Glamour eigentlich ausmacht und wie die Ingredienzien dieses betörenden Cocktails erstmals in den 1920er bis 1950er Jahren für die Filmleinwand gemixt worden sind.

Außerdem zeigt der ORF anlässlich der Berlinale zwei Filme von Ulrich Seidl: "Models" (Dienstag, 19. Februar, 0.55 Uhr, ORF eins) und "Import Export" (Dienstag, 26. Februar, 1.15 Uhr, ORF eins). Auch Ö1, Ö3 und FM4 befassen sich mit den Filmfestspielen. So berichtet die aktuelle Kultur von Ö1 in den "Journalen" und im "Kulturjournal" (Montag bis Freitag, 17.09 Uhr, Ö1) von den Ereignissen in Berlin. U. a. britische Beiträge in Berlin stellt "Synchron - das Filmmagazin" am Donnerstag, dem 14. Februar (16.40 Uhr), vor. Auch ORF.at und der ORF TELETEXT machen die Berlinale zum Thema.

Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" meldet sich werktäglich um 19.20 Uhr mit Berichten über Filme, Stars und Highlights des Festivals. Sechs Ausgaben von "Berlinale-Studio" (gegen 0.00 Uhr) geben zudem Einblick in das Festivalgeschehen. Am Dienstag, dem 12. Februar, berichtet "Kulturzeit extra" um 19.20 Uhr über "Filme, über die man spricht". Live präsentiert von Anke Engelke zeigt 3sat am Samstag, dem 16. Februar, um 19.00 Uhr den Höhepunkt der Berlinale: "Die Verleihung des Goldenen und der Silbernen Bären". Zum Abschluss des Festivals zieht "Kulturzeit extra" am Sonntag, dem 17. Februar, um 22.45 Uhr Bilanz.

Schillernd: Staraufgebot bei der Berlinale: Mehr als 400 Filme bei den 63. Festspielen in Berlin

Die Liste der Stars am Roten Teppich ist lang: Jane Fonda, Brigitte Lacombe, Senta Berger, Tom Tykwer, Wim Wenders und viele mehr. 404 Filme aus 70 Ländern stehen in den nächsten Tagen auf dem Programm, 19 davon im Wettbewerb um einen Goldenen oder Silbernen Bären. Die Highlights der ersten Tage sind: "The Grandmaster" von Jury-Präsident Wong Kar Wai, "Promised Land" von Gus Van Sant, "Gold" mit Nina Hoss in einer der Hauptrollen und "Before Midnight" mit Julie Delpy und Ethan Hawke. Isabella Rossellini wird neben Schwulen-Pionier Rosa von Praunheim mit einer "Berlinale Kamera" ausgezeichnet, sie stellt ihre köstlichen neuen Kurzfilme "Mammas" vor und spricht über ihr Engagement für den Tierschutz. Neben weiteren Regiegrößen und Schauspielstars nimmt Langzeit-Festivalleiter Dieter Kosslick Stellung zur diesjährigen Auswahl der Filme.

Höllisch: "Paradies: Hoffnung": Ulrich Seidl im Wettbewerb um den Goldenen Bären

Es ist rekordverdächtig: Nach Cannes und Venedig hat es Ulrich Seidl auch zum dritten wichtigen Festival geschafft. Bei der Berlinale läuft der letzte Teil seiner vom ORF kofinanzierten "Paradies"-Trilogie im Wettbewerb um den Goldenen Bären - "Paradies:

Hoffnung". Während sich Teresa in Kenia mit Gigolos vergnügt, verbringt ihre 13-jährige Tochter die Ferien in einem streng geführten Diätcamp. Zwischen Sporterziehung und Ernährungsberatung, Polsterschlachten und ersten Zigaretten verliebt sie sich in einen um 40 Jahre älteren Arzt. Der Doktor kämpft gegen die Schuld dieser Liebe an. Melanie hat sich ihr Paradies anders vorgestellt. Aber es gibt noch weitere Berlinale-Teilnehmer aus Österreich, unter anderen stellt Anja Salomonowitz ihren neuen Film "Die 727 Tage ohne Karamo" vor. Der "Kulturmontag" stellt die Österreicher in Berlin vor.

Berührend: "Ein allzu braves Mädchen": Der erste Roman von "Tatort"-Kommissarin Andrea Sawatzki

Die meisten kennen sie als taffe Kommissarin vom Tatort Frankfurt oder als Haushälterin des Kardinals aus der Fernsehserie "Die Borgias". Die vielseitige Schauspielerin hat nun ihren ersten, stark autobiografischen Roman geschrieben: ein berührender Bericht einer jungen Frau, die als Kind von ihrem Alzheimer-kranken Vater verlassen wurde. Clarissa Stadler trifft Andrea Sawatzki in einem Berliner Kaffeehaus. Wer in der Literatur reüssieren will, muss offenbar - wie Sawatzki - seine Zelte in Berlin aufschlagen. Der "Kulturmontag spezial" über drei weitere Autoren, die in den trendigen Vierteln der Metropole zwischen Prenzlauer Berg und Neu-Kölln ihre Heimat gefunden haben.

Der "Kulturmontag spezial" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

