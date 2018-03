Karner: Wer Dr. Erwin Pröll weiter als Landeshauptmann will, kann ihn auch direkt wählen!

Kein Wunder, dass sich die anderen Parteien vor diesem Persönlichkeitswahlrecht so fürchten

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Wer Dr. Erwin Pröll weiter als Landeshauptmann will, kann ihn auch direkt wählen. Das moderne Persönlichkeitswahlrecht - Name vor Partei - ermöglicht bereits jetzt die Direktwahl des Landeshauptmannes", stellt VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Mag. Gerhard Karner deutlich klar. "Kein Wunder, dass sich die anderen Parteien - allen voran die tief zerstrittene Leitner-SPÖ - vor diesem Persönlichkeitswahlrecht so fürchten. Sie waren fünf Jahre im Land nicht zu sehen, haben nichts gearbeitet und verstecken sich jetzt hinter Parteien", so Karner.

