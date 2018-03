Audio Pro präsentiert Allroom Air One - Den raffinierten funkgesteuerten AirPlay®-Lautsprecher

Helsingborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Audio Pro, der Spezialist für Lautsprecher-Systeme aus Schweden, freut sich, sein neuestes Produkt innerhalb seiner funkgesteuerten Audio-Produktlinie vorzustellen - den Allroom Air One, ein freistehender Stereo-Lautsprecher, der aktuellste funkgesteuerte Audio-Technologie (Apple AirPlay(R) und DNLA-Kompatibilität) mit modernem Skandinavischen Stil in Lederbespannung kombiniert. Der Allroom Air One ist jetzt in rot, weiss oder schwarz erhältlich.

Drahtlose Anbindung

Durch die vollständige Kompatibilität des Allroom Air Ones mit Apple AirPlay(R) können Benutzer ihre Musik drahtlos über ein Mac- oder PC-Netzwerk mit iTunes oder über jedes beliebige iOS-Gerät streamen (mit Mac OS X Mountain Lion können Benutzer Airplay mit jedem beliebigen Musik-Service nutzen). Für Windows- und Android-Benutzer ist ebenfalls gesorgt. Der Allroom Air One ist vollständig kompatibel mit DNLA-Funktechnologie.

AirPlay Direct

Zusätzlich bietet die "Direct Link"-Funktion des Audio Pros auch Benutzern ohne drahtloses Netzwerk die Möglichkeit, direkt über ihr Mobilgerät oder ihren Computer zu streamen, was für all diejenigen ideal ist, die ihre Musik unterwegs mitnehmen möchten.

Erstklassige Klangqualität

Audio Pro sind Spezialisten für kompakte Gehäuse, die hervorragenden Klang in Hülle und Fülle produzieren. Der Air One arbeitet mit vier Treibern (2 x 1 Zoll Hochtöner und 2 x 4,5 Zoll Tieftöner), die von einem 100W-Verstärker (4 x 25W Klasse-D-Verstärker), über einen raffinierten DSP (Digital Sound Processor) angesteuert werden. Damit verleiht der Air One Klängen aus unterschiedlichen Quellen eine fühlbar raumfüllende Dimension. Für zusätzliche Bassverstärkung können Benutzer einen aktiven Subwoofer anschliessen.

Reines Skandinavisches Design

Der Allroom Air One wurde bewusst so gestaltet, dass er sich harmonisch in eine Wohnlandschaft integriert, ohne diese zu beherrschen. Mit seiner schicken Lederausführung in rot, weiss oder schwarz und Kontrastnähten verbessert der Allroom Air One mit seinem unkompliziert natürlichen Äusseren, seinem hervorragenden Klang und seiner einfachen Bedienbarkeit das Ambiente jeden Raums.

Konnektivität - Mehrere Geräte und mehrere Quellen

Der Allroom Air One ist nicht nur ein erstklassiger AirPlay(R)-Lautsprecher, er hat auch noch zahlreiche andere Talente. Er kann sowohl als freistehender Lautsprecher oder als Teil eines Audio Pro Mehrraum-Audio-Systems eingesetzt werden, wobei zusätzliche Klangquellen über USB, analoge 3,5 mm und optische digitale TOSLINK-Eingänge angeschlossen werden können. Der Allroom Air One wurde als Soundsystem für die ganze Familie konzipiert. Er optimiert die Audio-Leistung aller tragbaren Geräte und sorgt dafür, dass HDTV-Klang und Bildqualität aufeinander abgestimmt sind. Die Fernsteuerung funktioniert einfach über die Lautstärke/Titel/Abspielen/Pause-Funktionen der mitgelieferten Fernbedienung. Zusätzliche Funktionalitäten und Einstellungen bietet die Audio Pro iOS-App, erhältlich im App-Store.

Einfache Einrichtung via App

Audio Pro bietet eine kostenlose App an, die Benutzer durch die WiFi-Installation und die Steuerung des Allroom Air Ones leitet. Weitere Informationen erhalten Sie im iTunes-Store.

In seinem Kommentar zur Einführung des Allroom Air Ones sagte der kreative Leiter von Audio Pro, Mathias Pantzar:

"Wir wissen, dass eine qualitativ hochwertige Funkverbindung an ein grossartiges Soundsystem die Auswahl und den Genuss von Musik leicht macht. Deshalb entwickelt Audio Pro seit Jahren leistungsstarke, benutzerfreundliche funkgesteuerte Audiosysteme. Wie alle Musikliebhaber, die ihre Musik auf ihrem Laptop, ihrem Desktop-Computer oder ihrem Mobilgerät streamen und speichern, finden auch wir den Zugang zu qualitativ hochwertigem Sound einfach unwiderstehlich. Wir sind dennoch überrascht darüber, wie schnell die Entwicklung hin zu funkgesteuertem Klang voranschreitet und wir hoffen, dass unser neuester Zuwachs in der Familie der funkgesteuerten Lautsprecher von Audio Pro, der Allroom Air One, dazu beitragen wird. Es gibt noch so viel mehr, wofür man sich begeistern kann, und es kommt noch mehr hinzu."

Der Audio Pro Allroom Air One ist jetzt in ganz Europa für etwa 700 Euro erhältlich.

(Händler in den USA kontaktieren bitte die Audio Pro-Zentrale in Schweden)

AUDIO PRO

ist ein schwedischer Hersteller von Audiotechnologie mit einer langjährigen Tradition im Bereich HiFi, der höchste Qualität bei Schwedischem Audio-Design liefert. Audio Pro entwickelt und produziert Lautsprecher seit 1978 und exportiert heute in mehr als 30 Länder. In den 70er Jahren führte Audio Pro zahlreiche Aktiv-Designs mit moderner Technologie ein und schuf so einfallsreiche Lösungen, die zu Meilensteinen in der Entwicklung von Lautsprechersystemen wurden. Audio Pro wächst weiterhin als starkes, hoch innovatives Unternehmen, das die Entwicklung der Aktivlautsprecher-Technologie mit drahtlosen Möglichkeiten anführt. Folgen Sie uns auf Facebook:

