'Grüne Insel' schultert 42 Prozent der europäischen Bankenschulden - Demos am 9. Februar

Medienmitteilung des Irish Congress of Trade Unions (ICTU, Irischer Gewerkschaftsdachverband)

Wien (OTS/ÖGB) - Der Irish Congress of Trade Unions (ICTU) hat in Dublin sowie weiteren fünf regionalen Städten Straßendemonstrationen organisiert, um gegen die Unfähigkeit der EU zu protestieren, eine bindende Vereinbarung zur Trennung der irischen Bankenschulden von den Staatsschulden durchzusetzen.

Die Proteste finden am Samstag, 9. Februar 2013, ab 13.30 Uhr, statt. In Dublin stehen Medieneinrichtungen zur Verfügung, und während der Demonstration in Dublin werden auch Banner in deutscher Sprache präsentiert. Auch in Cork, Galway, Limerick, Waterford und Sligo finden Kundgebungen unter dem Motto: "Nehmen Sie die Last von unseren Schultern: Stellen statt Schulden" statt.

Der ICTU vertritt die Ansicht, dass eine Erholung der irischen Wirtschaft - und ein tragbarer Ausweg aus dem EU-EZB-IWF gesteuerten 'Bailout' - unmöglich ist, solange man Irland keinen Deal hinsichtlich der Bankenschulden in Aussicht stellt. Die irischen Gewerkschaften argumentieren, dass es unfair ist, dass Irland mit weniger als fünf Millionen Einwohnern 64 Milliarden Euro der Kosten der gesamteuropäischen Bankenrettung bezahlen soll.

Aktuelle Eurostat-Statistiken haben aufgezeigt, dass Irland, dessen Gesamtwirtschaftsleistung nur 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU beträgt, bereits 41 Milliarden Euro an Bankenschulden bezahlt hat. Dies entspricht 25 Prozent des irischen Bruttoinlandsprodukts sowie erschütternden 42 Prozent der Gesamtkosten der europäischen Bankenkrise. Deutschland hingegen hat bis jetzt 40 Milliarden Euro bezahlt, dies entspricht ca. 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Die Eurostat-Zahlen belegen, dass die europäische Bankenkrise bis jetzt jeden einzelnen irischen Bürger fast 9.000 Euro gekostet hat. Die durchschnittlichen Kosten für die anderen EU-Bürger hingegen betragen nur 192 Euro pro Person.

David Begg, Generalsekretär des ICTU, sagt: "Mit 64 Milliarden Euro schultert Irland die höchsten Kosten für die Bankenrettung in der EU. Diese Schulden setzen sich nicht aus Geldern zusammen, die das irische Volk oder die Regierung ausgegeben hat. Es waren die Kosten zur Rettung der irischen Banken, deren Zusammenbruch den Niedergang unserer Wirtschaft verursacht hat.

"Unsere Bankenrettung hat den Kollaps des europäischen Bankensystems verhindert und hat vermutlich den Euro gerettet. Die gesamte EU hat davon profitiert, aber von uns wird erwartet, dass wir allein die Rechnung über 64 Milliarden Euro begleichen. Diese Bankenschuld ist untragbar und wird Irland über Generationen hinweg lähmen. Egal, welche Opfer wir bringen, es gibt keine Hoffnung auf Erholung, solange die Last nicht verringert wird. Daher muss die EU ihr Versprechen, das sie letztes Jahr gegeben hat, einhalten und schnell einem Deal zustimmen, durch den Irlands Staatsschulden von den Bankenschulden getrennt werden," schloss Herr Begg.

Der Irish Congress of Trade Unions (ICTU), Congress, ist der einzige Gewerkschaftszusammenschluss in Irland und vertritt Arbeiter und Angestellte aus allen Branchen.

