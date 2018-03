Bio-Genuss aus Österreich auf der BIOFACH 2013 in Nürnberg

Rund 80 österreichische Unternehmen präsentieren ihre Top-Produkte auf der weltweit bedeutendsten Messe der Bio-Branche

Wien (OTS/PWK051) - Im Rahmen der internationalen Fachmesse

BIOFACH 2013, der bedeutendsten Fachmesse der Bio-Branche weltweit, die vom 13. bis 16. Februar in Nürnberg (Deutschland) über die Bühne gehen wird, beteiligen sich heuer 47 österreichische Bio-Aussteller am 788 m2 großen Gemeinschaftsstand der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Zusätzlich zu den am AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA-Gruppenstand vertretenen Firmen werden weitere 32 österreichische Unternehmen als Einzelaussteller auf der BIOFACH vertreten sein. Insgesamt präsentieren 2.500 Firmen aus über 85 Ländern ihre Bio-Produkte den über 40.000 erwarteten internationalen Fachbesuchern.

Das reichhaltige und qualitativ hochwertige Ausstellungsprogramm der österreichischen Messeteilnehmer umfasst Bio-Milchprodukte, Hart-und Weichkäse, Bio-Fleisch und Bio-Wurstwaren, Bio-Obst und getrocknete Früchte, Bio-Müsli, Bio-Keks, Hanfnüsse, Kürbiskernöl, Bio-Saatgut, Stärkeprodukte, Bio-Eier, Bio-Mehl, Bio-Fruchtsäfte, Bio-Teegetränke, Dinkelkaffee, Bio-Babynahrung, Bio-Fertigmenüs, Bio-Nahrungsergänzungsprodukte, Seifen, EDV-Dienstleistungen für Bio-Betriebe und Fachberatung für die Bio-Zertifizierung sowie biologische Düngemittel, Naturkosmetik und Transport & Logistik von Lebensmitteln.

14 Neuaussteller präsentieren sich am Österreichstand! Traditionell veranstaltet die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) das Wiener Bio-Café mit Kostproben der Aussteller. Am Stand der Agrarmarkt Austria und Bio Austria werden frisch zubereitete Bio-Gerichte von Gästen am Gruppenstand verkostet. Am zweiten Messetag laden die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und die Agrarmarkt Austria/Bio Austria zur "Bionacht" am Gruppenstand ein.

"Die BIOFACH ist, wie die Erfahrung der vergangenen Messen gezeigt hat, die ideale Fachmesse für österreichische Unternehmen aus dem weiten Bio-Segment, um Kontakte vor allem zu deutschen und auch internationalen Geschäftspartnern zu finden", betont Franz Ernstbrunner von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Der Biomarkt in Deutschland wird von Experten für das Jahr 2012 auf ca. EUR 6,3 Mrd. Umsatz geschätzt. Damit liegt der Anteil am gesamten deutschen Lebensmittelhandel bei rund 3%. Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union der größte Absatzmarkt für Bio Produkte.

Den größten Anteil am Bio Markt hat mittlerweile der traditionelle Lebensmitteleinzelhandel (LEH ) zusammen mit den Discountern übernommen. 2012 wurden bereits 55% der Biowaren über diese Schiene vermarktet. Durch eine bessere Verfügbarkeit von Bioprodukten in Supermärkten, im Lebensmitteleinzelhandel und bei Diskontern, geraten Direktvermarkter und kleinere Naturkostläden zunehmend unter Druck. Die Marktanteile bei der Vermarktung von Bio-Produkten betrugen 2012 für den LEH und Diskont 55%, Naturkostfachhandel 22%, Erzeugerdirektvermarktung 11%, Reformwaren 4%, Bio-Fleischhauer und Bio-Bäcker 4% sowie die Drogeriemärkte, Lieferdienste und Verarbeitungsunternehmen 4%. Bemerkenswert ist auch, dass in Deutschland rund 50 % der Bio-Produkte nicht aus inländischer Erzeugung stammen, sondern durch Importe aus anderen EU-Mitgliedsstaaten und Drittländern gedeckt werden. (BS)

