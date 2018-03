BZÖ Kärnten möchte SPÖ-Kaiser einen Kärntner Anzug schenken

"Wer Kärntner Landeshauptmann sein will, sollte schon auch einen Kärntner Anzug besitzen"

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf die verblüffende Antwort von SPÖ-Kandidat Peter Kaiser, der auf die Frage, ob er denn einen Kärntner Anzug besitze, mit einem simplen Nein antwortete, bietet das BZÖ Kärnten diesem heute etwas Besonders an: "Wir möchten Peter Kaiser einen Kärntner Anzug schenken. Denn wer Kärntner Landeshauptmann werden will, der sollte schon auch einen Kärntner Anzug besitzen", erklärt das BZÖ Kärnten mit einem Augenzwinkern.

Zwar seien Kleidungsfragen nicht unbedingt ein Thema von zentraler Bedeutung, der Kärntner Anzug aber sei doch die Landestracht des Bundeslandes Kärnten, stehe für die Tradition, Geschichte und Kultur Kärntens und sei als solcher auch eine Visitenkarte unserer Kärntner Heimat nach außen. "Peter Kaiser möge sich für seinen Kärntner Anzug also umgehend bei uns melden", so das BZÖ Kärnten.

