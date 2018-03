Vielfältige Chancen für österreichische Lebensmittelproduzenten in Russland

Große Beteiligung der österreichischen Lebensmittelwirtschaft auf Russlands wichtigster internationalen Fachmesse PRODEXPO MOSKAU 2013

Wien (OTS/PWK050) - Kommende Woche, vom 11. bis zum 15. Februar 2013, findet die PRODEXPO MOSKAU, die wichtigste internationale Fachmesse für die Lebensmittelwirtschaft in den GUS-Staaten sowie den gesamten osteuropäischen Raum am Messegelände Expocentr Moskau statt. Heuer beteiligen sich 2.400 Aussteller aus 60 Ländern auf rund 40.000 m2 Ausstellungsfläche. Es werden rund 50.000 Fachbesucher erwartet. 30 offizielle Länderpavillons sind anwesend, darunter Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland.

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) organisiert gemeinsam mit dem österreichischen AußenwirtschaftsCenter Moskau einen Österreich-Stand mit 18 Ausstellern, darunter 5 Neuexporteuren auf 250 m2 Ausstellungsfläche. Das reichhaltige Produktsortiment umfasst Qualitätsweine, Perlweine, Spirituosen, Liköre, Bierspezialitäten, Fleisch- und Wurstwaren, Fertiggerichte, Backzutaten, Süßwaren, Marmelade, Kürbiskerne und Kürbiskern-Öl, Kren, Tees, Flaschenkapseln, vollautomatische Orangenpressen sowie Brauereianlagen.

Die österreichischen Aussteller erwarten sich zahlreiche Kontakte zu bestehenden Kunden, neue Kontakte zu Importeuren, Distributoren sowie Einkäufern von Handelsketten und Vertretern des Hotel- und Gastronomiegewerbes.

"Die Chancen für die österreichische Lebensmittelindustrie sind in Russland vielfältig", sagt Franz Ernstbrunner von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA: "Qualitätsweine - trocken und süß - können beachtliche Preise erzielen und vor allem Fleisch- und Käseprodukte und Süßwaren aus Österreich treffen den Geschmack der russischen Bevölkerung." Gerade im Großraum Moskau seien die Chancen für die Exportanstrengungen der österreichischen Lebensmittelfirmen aufgrund der Kaufkraft der finanzkräftigen Konsumenten sehr gut.

Am ersten Messetag stattet das Landesgremium des Lebensmittelhandels der Wirtschaftskammer-Steiermark mit 21 Teilnehmern dem Österreichstand einen offiziellen Besuch ab. Im Rahmen der Delegationsreise finden B2B-Gespräche mit den österreichischen Ausstellern und ein Messerundgang statt.

Österreich hat von Jänner bis September 2012 Lebensmittel in Höhe von 131 Mio. Euro und Getränke in Höhe von fast 10 Mio. Euro in die Russische Föderation exportiert. Durch das steigende Qualitätsbewusstsein bleibt Russland weiterhin ein sehr interessanter Markt für die qualitativ hochwertigen Lebensmittel aus Österreich. (BS)

