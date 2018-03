Königsberger-Ludwig und Krist gratulieren Special Olympics Team

65 Medaillen großer Erfolg für unsere Sportler in Pyeongchang

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bereichssprecherin für Menschen mit Behinderung Ulrike Königsberger-Ludwig und SPÖ-Sportsprecher HermannKrist gratulieren den österreichischen Athletinnen und Athleten zu ihren 65 Medaillen bei den Special Olympics in Pyeongchang. "23 Mal Gold, 22 Mal Silber und 20 Mal Bronze ist eine tolle Bilanz. Wir gratulieren den Sportlerinnen und Sportlern zu ihrer großartigen Leistung", sagt Krist, der sich als Vizepräsident der Special Olympics Österreich auch vor Ort persönlich von den herausragenden Leistungen der Sportlerinnen und Sportler und von der ausgezeichneten Arbeit der Teamführung und allen Coaches überzeugen konnte. ****

Die 10. Weltwinterspiele für Menschen mit mentaler Behinderung in Südkorea zeigen die Bedeutung der olympischen Idee. "Wie die Olympischen Spiele zeigen auch die Special Olympics, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Behinderungen friedlich und gemeinsam die olympische Idee weitertragen", so Königsberger-Ludwig, die auch die Austragung der Special Olympics Weltwinterspiele 2017 in der Steiermark begrüßt. (Schluss) bj/sas/mp

