Bundespräsident Dr.Heinz Fischer gratuliert Staatssekretär a.D. Dr. Josef Taus zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Staatssekretär a.D. Abgeordneten zum Nationalrat a.D. Dr. Josef Taus zum 80. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für sein jahrzehntelanges politisches und parlamentarisches Wirken für Österreich dankt. "Viele Initiativen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich wurden von Ihnen gesetzt und sind mit Ihrem Namen eng verbunden", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

