Internationale Auszeichnung für "Nachbar in Not" zum 20-Jahr-Jubiläum

Bosnischer Friedenspreis an "Nachbar in Not"-Gründer Kurt Bergmann

Wien (OTS) - Anlässlich 20 Jahre "Nachbar in Not" erhielt der Gründer dieser ORF-Hilfsaktion für die notleidenden Menschen im ehemaligen Jugoslawien während der Balkankriege, Kurt Bergmann, am Donnerstag, dem 7. Februar 2013, in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo den "Freedom Award" des internationalen Friedenszentrums von Bosnien-Herzegowina.

Die Überreichung fand im Rahmen der Eröffnung des "Sarajevo Winter Festivals" statt, das heuer zum 19. Mal unter dem Titel "Art of Touch" in der Zeit vom 7. Februar bis 21. März abgehalten wird. Der Präsident des Friedenszentrums, Ibrahim Spahic, unterstrich in seiner Laudatio die Bedeutung der Aktion "Nachbar die Not", die mitgeholfen hat, dass sein Land nach schweren Jahren Friede, Freiheit und Unabhängigkeit erreicht und erlebt hat. Ein Dank galt den Hunderttausenden Helfern in Österreich, der Caritas und dem Roten Kreuz.

Kurt Bergmann, Mitbegründer der ORF-Hilfsaktionen "Licht ins Dunkel" und "Nachbar in Not", bedankte sich für diese Anerkennung der Spendenleistung der Österreicherinnen und Österreicher während der Kriege in Bosnien, in Kroatien und im Kosovo. "Ohne diese spontane Bereitschaft, den Nachbarn im Süden zu helfen, wäre es nicht möglich gewesen, in ihrem Lande Zehntausenden Menschen das Überleben zu sichern", erklärte Bergmann.

125 Millionen Euro wurden damals gespendet. Rund 6.000 Lkws der Caritas und des Roten Kreuzes brachten Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel, Baumaterial für Notunterkünfte und Gemüsesamen als Hilfe zur Selbsthilfe in die Krisenregionen. "Nachbar in Not" war die größte private Hilfsaktion am Balkan.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at