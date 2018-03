WKÖ: Österreichische Kinowirtschaft zieht positive Bilanz für Gesamtjahr 2012

WKÖ-Kinosprecher Lampesberger: Umsatzplus von rund 4 Prozent und Steigerung der Besucherzahlen um rund 2 Prozent

Wien (OTS/PWK049) - "Mit über 16 Mio. Besuchern konnten wir das Ergebnis aus dem Jahr 2011 halten und sogar noch um rund 2 Prozent steigern. Auch bei den Umsätzen verbuchen wir ein Plus von rund 4 Prozent, was auf den vermehrten Einsatz von digitalen und 3D-Filmen zurückzuführen ist", resümiert der Sprecher der österreichischen Kinos in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Franz Lampesberger, ein positives Kinojahr 2012.

Kinohits 2012: "Ice Age 4 - Voll verschoben" und "Skyfall"

"Ice Age 4 - Voll verschoben", "Skyfall", "Ziemlich beste Freunde" sowie "TED" lockten im Jahr 2012 die meisten Besucher in die heimischen Kinos und wurden - für über 600.000 Besucher innerhalb eines Jahres - mit einem "Platinum Ticket" ausgezeichnet. Die besten österreichischen Filme im vergangen Jahr waren "Amour", "Die Wand" und "Yoko" mit rund 80.000 Besucher pro Film. "Wir freuen uns natürlich über den großen Erfolg von 'Amour', halten die Daumen für die kommende Oscar-Verleihung und hoffen weiterhin auf großen Zuspruch für den gesamten österreichischen Film", freut sich Lampesberger über die zahlreichen internationalen Auszeichnungen für österreichische Produktionen.

Fördermodell zur flächendeckenden Umstellung auf digitale Technik läuft erfolgreich

Ein Meilenstein für die heimische Kinowirtschaft war die erfolgreiche Umsetzung des "Virtual Print Fee Modells (VPF)" vom Fachverband gemeinsam mit der Verleihwirtschaft im vergangenen Jahr. Ziel dieses freiwilligen Refinanzierungsmodells zwischen Kinobetreiber und Verleiher ist es, alle Kinos bei der Umstellung von analoger auf digitale Projektionstechnik finanziell zu unterstützen. "Ohne diese zusätzliche Förderung aus den Branchen, wäre diese technische Umstellung für so manches Kino wirtschaftlich gar nicht oder nur äußerst schwer verkraftbar", betont Lampesberger und verweist mit Stolz darauf, dass Österreich bis Ende 2012 einen Digitalisierungsgrad von beinahe 100 Prozent erreichen konnte und somit im europäischen Vergleich absoluter Spitzenreiter ist.

Kinosprecher Lampesberger auch für 2013 optimistisch: Zahlreiche Blockbuster

Auch für das Jahr 2013 zeigt sich Lampesberger recht optimistisch. Schon im ersten Quartal starten oder starteten einige potentielle Blockbuster, wie etwa "Stirb Langsam 5", "Kokowääh 2", oder Tarantino`s "Django Unchained", der binnen kürzester Zeit über 300.000 Besucher erreichte. Weiters sind im Laufe des Jahres noch richtig große Kaliber wie beispielsweise "The Hangover 3", "Scary Movie 5" oder "Der Hobbit: Die Einöde von Smaug" im Programm der heimischen Kinos, so der Kinosprecher abschließend. (ES)

