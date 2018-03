Jenewein zu SPÖ-Bundesrat Todt: Herr Kollege, treten sie zurück!

SPÖ-Bundesrat erklärt Besucher des Akademikerballs zu politischem Freiwild!

Wien (OTS/fpd) - SPÖ-Bundesrat Reinhard Todt erklärte in der gestrigen Sitzung des Bundesrates allen Ernstes, dass der von der Wiener FPÖ veranstaltete Akademikerball in der Wiener Hofburg "nicht unbedingt (unter) das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit" fällt. Damit habe Herr Reinhard Todt eine selbstentlarvende Antwort auf die Frage nach seinem, Todts, Demokratieverständnis gegeben, so heute der Wiener FPÖ-Landesparteisekretär Bundesrat Hans-Jörg Jenewein in einer Reaktion.

Der relativ hilflose Versuch des sozialistischen Bundesrates Todt, eine Opfer-Täter Umkehr inszenieren zu wollen, scheiterte bereits nach wenigen Sekunden, als er nämlich unter Hinweis auf seinen früheren "Fraktionsführer Konecny", eine Gewalttat irgendwelchen geheimnisvollen rechten Skinheads unterstellte, um sich in weiterer Folge zu der unfassbaren Behauptung hinreißen zu lassen, dass "ihre (unsere) Burschenschaften das auf ihren (unseren) Homepages..." publizieren würden. Herr Todt könne von Glückreden, dass er sich in diesem Fall hinter seiner parlamentarischen Immunität verstecken könne, da dieser Vorwurf eindeutig strafrechtlich relevant sei, so Jenewein.

Der sozialistische Bundesrat Reinhard Todt, habe sich mit seinen stammelnden Versuchen einer Rechtfertigung der Gewaltexzesse vom vergangenen Freitag und seinen unfassbaren Entgleisungen am Rednerpult völlig disqualifiziert. Mit einem Rücktritt würde er nicht nur der Würde des hohen Hauses einen Dienst erweisen - er würde sich vielmehr selbst auch einen Gefallen tun, so Jenewein abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle