FPÖ-Podgorschek: Regierung geht bei Budgetverhandlungen vor EU in die Knie

Österreichs Nettobeitrag steigt weiter an

Wien (OTS) - "Leider war es zu erwarten, dass die Bundesregierung wieder einmal vor der EU in die Knie geht", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek die erneute Erhöhung des Nettobeitrages Österreichs an die EU. Einerseits werde der Rabatt auf 95 Millionen Euro gekürzt, andererseits würde der niedrigere Beitragssatz für Mehrwertsteuerabgaben entfallen, wodurch sich der EU Beitrag um weitere 100 Millionen Euro erhöhe.

"Für Faymann und Spindelegger stehen die Interessen der Österreicher offensichtlich an letzter Stelle. Viel wichtiger scheint es ihnen, sich in Brüssel zum Lieblingskind zu machen", kritisiert Podgorschek. Angesichts der enormen Belastungen durch diverse Rettungsmaßnahmen für marode Eurostaaten sei es völlig unvertretbar jetzt auch noch bei den Beiträgen weitere Einbußen hinzunehmen. "Jetzt fehlt nur noch eine gemeinsame europäische Bankeneinlagensicherung und dann haben SPÖ und ÖVP Österreich endgültig zum Schleuderpreis an die EU verkauft", so Podgorschek abschließend.

