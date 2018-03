FP-Jung: SPÖ-Wien hat Probleme, sich von Gewalt gegen Frauen und Anarchos zu distanzieren

Peinlich, hilfloser Auftritt von BR Todt im Bundesrat

Wien (OTS/fpd) - In seinem holprigen Versuch, beschönigend von der Randale und dem Versagen(?) seines Parteigängers an der Spitze der Polizei abzulenken, polterte SPÖ-Bundesrat Reinhard Todt in der gestrigen Sitzung gegen "Gewalt von Rechts" und unterschob der FPÖ, dass sie wegen der Dokumentation der linken Randalierer, deren Verhalten geradezu zwanghaft verursacht habe, kritisiert heute der Gemeinderat der FPÖ-Wien, LAbg. Mag. Wolfgang Jung.

"Ich habe selten eine so dumme und haltlose Argumentation gehört", sagt Jung, der selbst Augenzeuge der Ausschreitungen geworden war. "Im Übrigen lade ich Polizeipräsident Pürstl ein, jene uns namentlich bekannten Beamten zu befragen, die es trotz intensiver Versuche über eine Stunde lang nicht schafften, uns in die Hofburg zu bringen, weil sie keinen angemessenen Druck auf die Krakeeler ausüben durften. Ich kann ihm auch gerne vor Gericht die Telefonnummer des leitenden Beamten geben, mit dem ich aus diesem Anlass telefoniert habe. Der Polizeichef ist entweder völlig ahnungslos und überfordert oder er hat Probleme zwischen Amtsverständnis und Parteiloyalität zu unterscheiden", meint Jung, der in diesem Zusammenhang bedauert, dass SPÖ und Grüne, sonst schnell mit Pressediensten gegen Gewalt an Frauen bei der Hand, keine Verurteilung der Menschenjagd, bezeichnenderweise beim Hrdlicka Denkmal, kein Wort der Ablehnung und Kritik finden. "Gewalt ausüben und dann mit der Bierdose in der Hand grölen: Wir sind friedlich, was seid ihr! - Die neuen Faschisten sind offenbar wirklich die Antifaschisten", schließt Jung. (Schluss) hn

