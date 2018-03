FPÖ-Neubauer: Unfassbare verbale Entgleisung der faulen italienischen PdL-Parlamentarierin Michaela Biancofiore

FPÖ überlegt Anzeige gegen Berlusconi und Biancofiore wegen Verhetzung und Verherrlichung des italienischen Faschismus

Wien (OTS) - "Dass die faulste Abgeordnete Europas, Frau Biancofiore, für Südtirol und die Menschen dieses Landes nicht viel übrig hat, ist ja nach ihren in der Vergangenheit getätigten Aussagen hinlänglich bekannt. So bezeichnete Sie bereits in der Vergangenheit "Südtirol als ein Problem für Italien, warnte vor einem Übermaß an Autonomie und trat auch für die Wiederbesiedelung des Landes durch Italiener ein". Was sie aber diese Woche gegenüber dem ORF für das Magazin "Südtirol - Heute" zum Besten gab, übertrifft diese vorherigen Aussagen noch", zeigt sich der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer fassungslos über die verbale Entgleisung.

Biancofiore meinte, "dass viele Südtiroler vielleicht gar nicht wissen, dass sie dem Faschismus und Mussolini die Kanalisation verdanken. Die Kinder mussten auf das Plumpsklo und holten sich dabei tödliche Lungenentzündungen." Diese Aussage ist schlichtweg dumm und nicht minder falsch, denn in Südtirol gab es bereits Kanalisation, als die Faschisten noch nicht wussten, wie man das Wort "sanitäre Einrichtung" überhaupt schreibt. Auch bestehen in vielen Bereichen, vorwiegend des südlichen Italiens, immer noch massive sanitäre Missstände, da hätte die italienische Mandatarin viel Handlungsbedarf, nicht aber in Südtirol.

Die faulste Abgeordnete Europas sollte sich demnach weniger um die "Segnungen" des Faschismus in Südtirol, als um ihre eigene Moral Sorgen machen. "Eine gewählte Mandatarin, die bei mehr als 50 von 62 Sitzungen die Teilnahme verweigert, sollte sich selbst hinterfragen und ihren Sitz schleunigst räumen bzw. ihr Gehalt an den maroden italienischen Staat zurückzahlen", forderte Neubauer.

Offenbar will sich diese politisch gänzlich unfähige Frau wieder Berlusconi mit faschistischen Parolen andienen, um noch einmal den Sprung in die Politik zu schaffen, der ihr mangels Arbeitsnachweis wohl ansonsten vom Wähler verweigert werden würde. Mit ihrem Spruch erinnert sie an das faschistische Denkmal am so genannten "Siegesplatz", das als faschistisches Relikt längst entfernt gehört.

Aufgrund dieser Maximierung der Andienung an den italienischen Faschismus und seinen Repräsentanten Mussolini überlegt die FPÖ nun eine Klage gegen Berlusconi und Biancofiore einzureichen. Das nunmehrige Aufflammen einer Heroisierung des italienischen Faschismus hat nämlich keine Segnungen über Südtirol gebracht, sondern unsägliches Leid", stellt Neubauer klar.

"Biancofiore, die für die Abgeordnetenkammer kandidiert, zeigt mit ihren Aussagen auf eindrucksvolle Weise, dass die Südtiroler nichts mehr von diesem Staat Italien zu erwarten haben.

In einer Zeit, in der die Autonomie nahezu täglich ausgehöhlt wird und damit die Rechte aller Menschen in Südtirol mit Füßen getreten werden, ist es unanständig, die Zeiten des Faschismus wieder hochleben zu lassen.

"Ich bedaure es zu tiefst, dass sich der österreichische Außenminister Spindelegger erneut zu einem wichtigen Thema, Südtirol betreffend, nicht zu Wort meldet und auch die beiden Bundespräsidenten Fischer und Napolitano, die sonst keine Gelegenheit auslassen, als moralisches Gewissen in Debatten der Tagespolitik das Wort zu erheben, diese unerträglichen Wortspenden unkommentiert ließen. Die Südtiroler haben längst erkannt, dass sie bei Italien keine Zukunft haben. Das zeigen die Umfragen. Es ist nun endlich an der Zeit, Abschied zu nehmen. Das Ende naht und die Landeseinheit kann wieder hergestellt werden. Ob dies mit einem Zwischenschritt in Form eines "Freistaates" oder in Form der Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes erfolgen soll, dazu ist das Südtiroler Volk aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht wird ja schon das Wahlergebnis im Herbst darüber Aufschluss geben", so der freiheitliche Südtirol-Sprecher Werner Neubauer abschließend.

