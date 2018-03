BZÖ-Widmann: Veto gegen höhere Beiträge an EU, sonst Misstrauensantrag!

EU spielt "Europa sucht den Superzahler" und SPÖ-Bundeskanzler will "Erster" werden

Wien (OTS) - Als "schwarzen Tag für Österreich" bezeichnete BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann den derzeitigen Verhandlungsstand zum EU-Budget mit höheren Beiträgen Österreichs und einem Rabatt-Verlust. "Die Österreicherinnen und Österreicher müssen dank SPÖ-Bundeskanzler Faymann offenbar jährlich 100 Millionen Euro mehr für die EU zahlen. Das ist inakzeptabel. Dieses Geld ist in Österreich viel besser aufgehoben, um Initiativen für mehr Beschäftigung und Bildung zu setzen. Faymann muss gegen ein solches Ergebnis ein Veto einlegen, sonst kann er mit einem Misstrauensantrag des BZÖ rechnen", sagte Widmann heute im Rahmen einer Pressekonferenz.

Faymanns Verhandlungsdebakel zeige sich am Durchsetzungsvermögen Dänemarks und Großbritanniens. "Die sozialdemokratische dänische Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt hat für ihr Land derzeit einen erstmaligen Rabatt von 130 Millionen Euro herausgeholt. Großbritannien und Schweden haben ihren Rabatt erfolgreich verteidigt. Nur Faymann lässt die Spendierhosen runter und die Österreicherinnen und Österreicher müssen mehr für die Brüsseler Bürokraten zahlen. Offenbar wird "Europa sucht den Superzahler" gespielt und Faymann will dabei "Erster" werden", kritisierte Widmann.

Widmann zeigte sich empört, dass im neuen EU-Budget beim Budgetposten "Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung" 40 Milliarden Euro eingespart werden sollen. "Wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise und Österreich hat mit 411.000 Arbeitslosen einen Höchststand zu verzeichnen. Daher wäre es notwendig, gerade in diesem Bereich zu investieren und den Bürgern Zukunftschancen zu ermöglichen."

Der Bündnissprecher wies darauf hin, dass das BZÖ bereits im EU-Hauptausschuss am vergangenen Freitag die Bundesregierung in einem Antrag aufgefordert habe, dass sie bei einer Erhöhung der Beiträge Österreichs für das EU-Budget von ihrem Vetorecht Gebrauch machen müsse. "Heute wissen wir, warum die Regierung diesen BZÖ-Antrag abgelehnt hat. Es war von Anfang an klar, dass Faymann die Interessen Österreichs am Brüsseler Altar opfern wird", so Widmann.

