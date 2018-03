Karas: EU-Verschuldungs-Budget ist juristisch verboten

EU-Parlamentsvizepräsident: "Bürgerkammer wird Schuldenfalle nicht zustimmen"

Brüssel, 08. Februar 2013 (ÖVP-PD) Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, lehnt den vorläufigen Vorschlag des EU-Gipfels für das langfristige EU-Budget ab: "Der neue Budgetvorschlag ist eine Mogelpackung. Die Staats- und Regierungschefs wollen nicht nur die Rechnung für die Aufgaben, die sie der EU übertragen haben, nicht zahlen, sondern treiben die EU in eine Schuldenfalle. Schulden der EU sind aber juristisch verboten. Den Vorschlag muss das Parlament ablehnen", betont Karas. Der heutige Gipfel schlägt Kürzungen von 85 Milliarden Euro gegenüber dem Budget-Vorschlag der EU-Kommission und von 119 Milliarden gegenüber dem Vorschlag des Europäischen Parlaments vor. ****

Noch nie war bei einem EU-Budget die Lücke zwischen den sogenannten Verpflichtungsermächtigungen und den tatsächlich zur Verfügung gestellten Geldern so groß. "Der Vorschlag ist ein 52-Milliarden-Euro-Defizit-Budget für die nächsten 7 Jahre. Das heißt, der Unterschied zwischen Kontodeckung und Überziehungslimit wird unverantwortlich. Die EU-Bürgerkammer kann, will und wird einer solchen Schuldenfalle nicht zustimmen", so Karas.

Heute für den Zeitraum bis 2020 ein Budget zu beschließen, das unter dem Niveau von 2007 liege, sei "rückwärtsgewandt und nicht auf der Höhe der globalen Herausforderungen und zu erfüllenden Aufgaben". "Jeder Mensch weiß, was sich seit 2007 getan hat:

Staatsschuldenkrise, Wachstumsprobleme, Jugendarbeitslosigkeit, Sinken der Wettbewerbsfähigkeit, neue Aufgaben in der Außenpolitik, Kroatien-Beitritt. All das erfordert mehr Handlungsfähigkeit", betont der Parlamentsvizepräsident.

