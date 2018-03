SPÖ-Termine von 11. Februar bis 17. Februar 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 11. Februar 2013:

9.00 Uhr Eröffnung des Bahnhofs Strasshof mit Verkehrsministerin Doris Bures, Landeshauptmann Erwin Pröll, Bürgermeister der Marktgemeinde Strasshof an der Nordbahn Ludwig Deltl und ÖBB-Holding Vorstandsdirektor Franz Seiser (Bahnhofplatz 21, 2231 Strasshof a.d. Nordbahn, Treffpunkt Festzelt beim Bahnhof).

DIENSTAG, 12. Februar 2013:

Verteidigungsminister Norbert Darabos nimmt am Informellen Verteidigungsministertreffen in Dublin teil.

8.30 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder hält bei der Kranzniederlegung zum Gedenken der Opfer der Februarkämpfe 1934 am Baumgartner Friedhof eine Ansprache (Baumgartner Friedhof).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

17.30 Uhr Verleihung der Medienpreise "Senioren-Rose" und "Senioren-Nessel" mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, den Präsidenten des Österreichischen Seniorenrates, PVÖ-Präsident Karl Blecha und Seniorenbundobmann Andreas Khol sowie ÖJC-Präsident Fred Turnheim u.a.; Moderation der Veranstaltung: Heilwig Pfanzelter. Presseakkreditierung unter veranstaltungen07 @ parlament.gv.at (Parlament, Lokal VI-Budgetsaal, Dr. Karl-Renner-Ring 1-3, 1010 Wien).

MITTWOCH, 13. Februar 2013:

Verteidigungsminister Norbert Darabos nimmt am Informellen Verteidigungsministertreffen in Dublin teil.

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer absolviert einen Bundesländertag in Vorarlberg. Auf dem Programm stehen u.a.:

10.30 Uhr Besuch der Drogenberatungsstelle "Die Fähre" (Dornbirn, Frühlingstraße 11),

13.00 Uhr Gast in der Sendung "Neues bei Neustädter" (ORF-Landesstudio Dornbirn),

19.00 Uhr Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern anlässlich der Veranstaltung "Die Zukunft unserer Demokratie" (Inatura, Dornbirn, Jahngasse 9).

9.30 Uhr Der SPÖ-Klub lädt zur Offenen Enquete "Crowdfunding. Potenziale und Probleme unbürokratischer Mikro-Finanzierungen". Eröffnung durch Staatssekretär Andreas Schieder. Das Programm der Enquete entnehmen Sie bitte der gesonderten OTS-Ankündigung (Parlament, Klubsitzungssaal).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Eröffnung des neuen Standortes der regionalen Geschäftsstelle AMS Wien Johnstraße (Johnstraße 85, 1150 Wien).

15.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied überreicht das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Dr. Ariel Muzicant (BMUKK, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

18.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Podiumsdiskussion des Wolff Theiss Forums zum Thema "Führungsposition und Teilzeit - (k)ein Widerspruch?" (Le Meridien, Opernring 13, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 14. Februar 2013:

9.00 Uhr Im Rahmen eines Bundesländertages in Niederösterreich besucht Gesundheitsminister Alois Stöger das Weinviertelklinikum (Liechtensteinstraße 67, 2130 Mistelbach) und nimmt um 12 Uhr an einem Pressegespräch teil (Restaurant Dieser, Landesbahnstraße 2, 2130 Mistelbach).

10.00 Uhr Gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesministerin Claudia Schmied und Generaldirektor Alexander Wrabetz zum Bildungsmedienabkommen 2013 (Atrium, ORF-Zentrum, Würzburggasse 30, 1130 Wien).

10.30 Uhr Anlässlich der internationalen Kampagne "ONE BILLION RISING gegen Gewalt an Frauen" - findet eine gemeinsame Pressekonferenz mit SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, Petra Bayr, der Europasprecherin der Grünen und Mitglied im Frauen- und Gleichstellungsausschuss des Europaparlaments, Ulrike Lunacek, der entwicklungspolitischen Sprecherin der Grünen, Judith Schwentner und Maria Rösslhummer (Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser) statt (Presseklub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

14.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht den Berufstitel "Professor" an Bruno Thost (BMUKK, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

15.00 Uhr Die Präsidentin des Österreichischen Arbeitersängerbundes Barbara Prammer überreicht die Urkunde über die Verleihung des Berufstitels "Professorin" an Elfriede Langer (Renner-Institut, Hoffingergasse 26, 1120 Wien).

17.00 Uhr Die SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, Petra Bayr, nimmt vor dem Parlament an der Demo "ONE BILLION RISING gegen Gewalt an Frauen" teil (Parlament).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut, die SPÖ Frauen, das Johanna Dohnal-Archiv und das Bruno Kreisky Forum laden ein zur Buchpräsentation "JOHANNA DOHNAL: EIN POLITISCHES LESEBUCH", herausgegeben von Maria Mesner und Heidi Niederkofler. Begrüßungsworte spricht Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek. Nach der Buchpräsentation durch Heidi Niederkofler (Historikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Johanna Dohnal-Archivs und der Bruno Kreisky-Stiftung) diskutieren unter der Leitung von SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Mautz zum Thema "Erreichte Meilensteine. Zukünftige Herausforderungen" Carina Altreiter (Soziologin), Maria Mesner (Historikerin, Gender Studies, Leiterin des Johanna Dohnal-Archivs und der Bruno Kreisky-Stiftung), Julya Rabinowich (Schriftstellerin) und Alexandra Weiss (Politikwissenschafterin). Anmeldung erforderlich: frauen @ spoe.at oder Tel.: 0810 810 211 (Einlass 18 Uhr, Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 15. Februar 2013:

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Niederösterreich.

Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Bundesländertag in Tirol.

18.00 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder nimmt an der Gedenkveranstaltung für die Opfer der Februarkämpfe 1934, eine gemeinsame Veranstaltung der SPÖ Wiener Bildung, des Bundes Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen, der Sozialistischen Jugend Wien und der SPÖ Ottakring, teil. Es sprechen: Prof. Hannes Schwantner (Stv. Bundesvorsitzender des Bundes Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschist/inn/en), Christian Oxonitsch (Vorsitzender der SPÖ Ottakring), Marina Hanke, (Vorsitzende der SJ Wien) und der Wiener Bürgermeister Michael Häupl (Schuhmeierplatz, 1160 Wien).

19.00 Uhr Am 16. und 17. Februar findet das Marienthal Symposium statt. Nach der Eröffnung durch den Gf. Vizepräsidenten des Vereins PRO Niederösterreich Rudolf Parnigoni, der Bürgermeisterin der Marktgemeinde Gramatneusiedl, Erika Sikora, und dem Direktor der Arbeiterkammer NÖ, Helmut Guth, hält Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek das Einstiegsreferat. Im Anschluss daran diskutieren der Präsident des Vereins PRO Niederösterreich, Landeshauptmannstellvertreter Sepp Leitner, der Soziologe und Wissenschaftshistoriker Reinhard Müller, die Vizepräsidentin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Sabine Oberhauser und Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zum Thema "Über des Menschen hohe Braut - zeitloses Problem Arbeitslosigkeit" (Gemeindezentrum Gramatneusiedl, Marie-Jahoda-Platz 1, 2440 Gramatneusiedl).

SAMSTAG, 16. Februar 2013:

9.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer referiert beim Marienthal Symposium (15./16. Februar) zum Thema "Aktuelle Herausforderungen am Arbeitsmarkt" (Gemeindezentrum Gramatneusiedl, Marie-Jahoda-Platz 1, 2440 Gramatneusiedl).

