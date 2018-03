ÖVP - T E R M I N E

(7. Woche vom 11.2. bis 17.2.2013)

MONTAG, 11. Februar 2013 08:45 Uhr MEP Elisabeth Köstinger hält einen Vortrag beim EU- Stammtisch der ÖVP Villach (Café Bernold, Nikolaiplatz 1, 9500 Villach) 09:00 Uhr EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas referiert im Rahmen der Bankenkonferenz 2013 zum Thema "Bankenregulierung – erfolgreich genug?" (Hotel Mariott, Parkring 12A, 1010 Wien) 09:30 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Pressegespräch zum Kreativwirtschaftsbericht mit Wirtschaftskammerpräsident Dr. Christoph Leitl (BMWFJ, Stubenring 1, 1010 Wien) 10:00 Uhr MEP Elisabeth Köstinger nimmt an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der ÖVP Villach teil (Café Vinzent, 8. Mai-Platz 3, 9500 Villach) 10:00 Uhr BM DI Nikolaus Berlakovich lädt gemeinsam mit dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Gerhard Wlodkowski sowie Vertretern von Arbeiterkammer und ÖGB zur Pressekonferenz "Lebensmittel sind kostbar" (Lebensministerium, Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien) 15:00 Uhr EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas nimmt an der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Stadt Wien an Prof. Dkfm. Thomas Schäfer-Elmayer teil (Wiener Rathaus) BM Dr. Michael Spindelegger bei einem bilateralen Besuch in Saudi- Arabien (bis 12. Februar 2013) BM Dr. Maria Fekter bei der Tagung der Eurogruppe und beim ECOFIN-Rat in Brüssel (bis 12. Februar 2013) DIENSTAG, 12. Februar 2013 10:00 Uhr Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 17:30 Uhr Seniorenbund-Obmann Andreas Khol bei der 4. Preisverleihung der Medienpreise "Senioren-Rose" und "Senioren-Nessel" (Budgetsaal, Lokal VI, Parlament, 1017 Wien) BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Sitzung "High Level Roundtable zur Zukunft der europäischen Stahlindustrie" und der "Lenkungsgruppe der Europäischen Innovationspartnerschaft für Rohstoffe" in Brüssel StS Dr. Reinhold Lopatka beim informellen Treffen der EU EZA MinisterInnen in Dublin MITTWOCH, 13. Februar 2013 09:00 Uhr MEP Elisabeth Köstinger hält einen Vortrag anlässlich der Wintertagung des Absolventenverbandes der LFS Tulln zum Thema "Gemeinsame Agrarpolitik der EU" (Marktgemeinde Langenrohr, Schulstraße 7/1, 3442 Langenrohr) 10:00 Uhr "Politischer Aschermittwoch aus anderer Sicht" mit Abg. z. NR Dr. Franz-Joseph Huainigg (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Uhr BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei der Verleihung des Ö3- Verkehrsawards (Hitradio Ö3, Heiligenstädter Lände 27c, 1190 Wien) 11:00 Uhr Ausschuss Menschenrechte (Parlament, 1017 Wien) 14:30 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner empfängt das Blumenbüro Österreich anlässlich des Valentinstages (BMWFJ, Stubenring 1, 1010 Wien) 16:30 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka besucht die RLB OÖ im Zuge der Europainformationstour "DARUM EUROPA" (RLB OÖ, Europaplatz 1a, 4020 Linz) 18:30 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Kommerzialrat- Verleihung an Andreas Mitterlehner (Linzer Promenadenhof, Landhausstube, Promenade 39, 4020 Linz) 19:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl hält einen Vortrag für die Mitglieder des Rotary Club Wien-Donau (Schottenring 3, 1010 Wien) BM Dr. Michael Spindelegger bei einem bilateralen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (bis 14. Februar 2013) DONNERSTAG, 14. Februar 2013 10:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl und Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Klubenquete zum Thema "Alterswohlfahrt – ein neuer Weg" im ÖVP-Parlamentsklub (Klubsitzungssaal, Parlament, 1017 Wien) 14:00 Uhr EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas nimmt an der Verleihung des Professorentitels an Burgschauspieler Bruno Thost teil (BMUKK, Minoritenplatz 5, 1010 Wien) 14:30 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka besucht das Mercedes Benz Werk Raaba (Doktor Auner Straße 21, 8074 Raaba) 18:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl bei der Generalversammlung des steirischen Akademikerbundes (Karmeliterplatz 6, 8010 Graz) 18:00 Uhr BM DI Nikolaus Berlakovich vergibt den Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit (Radiokulturhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien) 19:00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der ACADEMIA SUPERIOR Podiumsdiskussion zum Thema "Demographischer Wandel" (Dachsberg, Prambachkirchen, Oberösterreich) FREITAG, 15. Februar 2013 11:00 Uhr EP-Vizepräsident Othmar Karas diskutiert mit Schülerinnen und Schülern der KMS Grundsteingasse zu europapolitischen Themen (KMS, Grundsteingasse 48, 1160 Wien) 17:00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim gemeinsamen Tourismus- Pressegespräch "Winter(sport) in Österreich" mit Vertretern der Österreich Werbung und des ÖSV (Schladming) Kärnten-Besuchstag von BM Mag. Johanna Mikl-Leitner Klubobmann Karlheinz Kopf besucht die Ski-WM in Schladming (bis 17. Februar 2013) SAMSTAG, 16. Februar 2013 08:00 Uhr MEP Elisabeth Köstinger bei der Landfrauentagung zum Thema "Wie wir leben (wollen)" (Bildungszentrum Steiermarkhof, Krottendorferstraße 81, 8052 Graz-Wetzelsdorf)

