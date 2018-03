"Heimat, fremde Heimat" über Migranten beim Bundesheer

Außerdem am 10. Februar: Rot-Weiß-Rot-Karte wird nachjustiert

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 10. Februar 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Migranten beim Bundesheer

Die Zukunft des Bundesheeres in der bisherigen Form scheint gesichert zu sein. Die Volksbefragung zu diesem Thema hat ein eindeutiges Ergebnis für die allgemeine Wehrpflicht gebracht. Dalibor Hysek berichtet darüber, wie die staatliche Einrichtung von Migranten wahrgenommen wird. Migranten stellen etwa zehn Prozent der Grundwehrdiener und manche von ihnen machen nicht zuletzt wegen ihrer Mehrsprachigkeit sogar Karriere beim Bundesheer.

Rot-Weiß-Rot-Karte - Der neue Aufenthaltstitel wird nachjustiert

Die Rot-Weiß-Rot-Karte hat in den ersten eineinhalb Jahren nach ihrer Einführung nicht den gewünschten Erfolg für qualifizierte Zuwanderung gebracht. Hat man sich zunächst 8.000 Antragsteller erwartet, waren es letztlich kaum 2.000 hochqualifizierte Kräfte oder Fachkräfte in Mangelberufen. Wesentliche Verbesserungen verspricht die soeben im Ministerrat beschlossene Novelle des Ausländerbeschäftigungsgesetzes. Künftig dürfen auch die Arbeitgeber von Fachkräften und Schlüsselkräften den Antrag auf eine Rot-Weiß-Rot-Karte einbringen. Ein Bericht von Ronald Vaughan.

30 Jahre Weltmusik mit "Lakis & Achwach"

1983 gründete Lakis Jordanopoulos die Musikgruppe Lakis & Achwach. Anfangs wurden griechische Lieder einfach nachgespielt, mit der Zeit kam es aber zu einer Professionalisierung mit neuen Musikern aus aller Welt sowie mit eigenen Kompositionen und Arrangements. Lakis & Achwach wurde damit zu einer der ersten Bands in Österreich, die die Musik des ostmediterranen Raums einer breiteren Öffentlichkeit präsentierte und die Weltmusik in Mitteleuropa als Fusion verschiedener Musikstile und ethnischer Hintergründe mitprägte. Beim 30-Jahr-Jubiläum im Wiener Metropol war Tanja Koren dabei.

"Heimat, fremde Heimat" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at