Die Parlamentswoche vom 11. 2. - 15. 2. 2013

Ausschüsse, Veranstaltungen

Wien (PK) - Im der kommenden Woche tagen der Rechnungshof-, der Menschenrechts- und der Landwirtschaftsausschuss.

Der Seniorenrat verteilt wieder Lob und Tadel in Form der "Senioren-Rose" und der "Senioren-Nessel". Dem Thema "Populismus" ist eine Buchpräsentation gewidmet. Außerdem sind Bilder kosovarischer und serbischer FotografInnen im Parlament zu sehen.

Montag, 11. Februar

10.00 Uhr: "Populismus - Herausforderung oder Gefahr für die Demokratie?" ist der Titel eines Buches, das auf Einladung von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer gemeinsam mit der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure und dem Sir Peter Ustinov Institut im Pressezentrum des Parlaments präsentiert wird.

Dienstag, 12. Februar

17.30 Uhr: Zum bereits 4. Mal werden die "Senioren-Rose" und die "Senioren-Nessel" in den Kategorien Journalismus, Werbung und Bild vergeben. Lob in Form der Rose gibt es dabei für jene, die versuchen, die Lebensrealität der SeniorInnen wirklichkeitsgetreu darzustellen, Tadel in Form der Nessel für jene, die nach wie vor in die Klischee-Kiste greifen. Die Verleihung findet auf Einladung von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, dem Österreichischen Seniorenrat und dem Österreichischen Journalisten Club im Budgetsaal des Parlaments statt.

Mittwoch, 13. Februar

09.30 Uhr: Der Rechnungshofausschuss tritt zu einer Sitzung zusammen.

11.00 Uhr: Im Ausschuss für Menschenrechte diskutieren die Abgeordneten zunächst über aktuelle Fragen mit Staatssekretär Reinhold Lopatka. Auf der Tagesordnung stehen weiters Anträge, die sich unter anderem mit der Reform des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und der Unterstützung der Rechte der christlichen Minderheit in der Türkei befassen, sowie die Bürgerinitiative "Stoppt Sex-Handel mit Kindern und Jugendlichen".

Donnerstag, 14. Februar

11.00 Uhr: Auch der Landwirtschaftsausschuss hat eine Sitzung anberaumt.

18.00 Uhr: Auf Einladung von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, des Europäischen Forum Alpbach und der ERSTE Stiftung werden im Pressezentrum des Parlaments unter dem Titel "€uroXibition" Fotos von kosovarischen und serbischen Fotografinnen und Fotografen präsentiert. (Schluss) jan

HINWEIS: Aktualisierungen zu den Terminen finden Sie auf www.parlament.gv.at. MedienvertreterInnen haben mit Presseausweis Zutritt zu Veranstaltungen. Ausschüsse sind allgemein nicht öffentlich.

Rückfragen & Kontakt:

Eine Aussendung der Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2260, Fax. +43 1 40110/2640

e-Mail: pk @ parlament.gv.at, Internet: http://www.parlament.gv.at