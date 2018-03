Grüne Wien/Ellensohn ad Juraczka: Privatisierungsphantasien der ÖVP eine Abfuhr erteilen

Wien (OTS) - Als "absurd" bezeichnet David Ellensohn, Klubobmann der Grünen Wien, die Privatisierungsfantasien des nicht-amtsführenden Stadtrats der ÖVP im heutigen Kurier: "Die ÖVP will die für den angespannten Wohnungsmarkt in Wien so wichtigen Gemeindewohnungen privatisieren. Wohin das führt, haben wir beim Ausverkauf der Bundeswohnungsgesellschaften BUWOG & Co gesehen. Die ÖVP hat gemeinsam mit der FPÖ, ihrem damaligen Rechtsaußen-Partner in der Bundesregierung, den geförderten Wohnbau der Republik verschleudert. Profitiert haben Freunde, Lobbyisten und Makler, den Schaden haben wir alle. Jetzt von einem Verkauf der städischen Wiener Wohnungen zu fantasieren, zeugt von einem deutlichen Realitätsverlust in der Wiener ÖVP. Ich bin enttäuscht, dass die Konservativen aus all diesen Vorgängen nichts gelernt haben."

"Einmal mehr zeigt sich damit, dass es keine Übereinstimmung in den verschiedenen politischen Parteien zur Frage gibt, welche Dienstleistungen die öffentliche Hand zu erbringen hat und welche nicht. Wasser, Gesundheit, Bildung, sozialer Wohnbau sind aus unserer Sicht zentrale Aufgaben der Stadt, aus Sicht der ÖVP offensichtlich nicht. Deshalb macht es Sinn, den Wienerinnen und Wienern die Frage nach dem Schutz dieser Einrichtungen in der Volksbefragung im März vorzulegen", erklärt Ellensohn.

"Ich will gar nicht zu lang auf die seltsamen Aussagen aus der ÖVP hinsichtlich Wahlversprechen, die wir gebrochen hätten, eingehen. Eines nur: Die ÖVP kann sich anscheinend nicht daran gewöhnen, dass es tatsächlich eine politische Partei gibt, die nach dem Wahltag das umsetzt, was sie vorher angekündigt hat und nicht nur auf die Versorgung der eigenen Freunde und Freundinnen schaut. Die Grünen haben von Anfang an gesagt, dass wir den öffentlichen Verkehr in Wien attraktivieren wollen oder dass wir die Wohnbevölkerung in stark verparkten Gebieten entlasten werden. Wir setzen das Versprochene um. Das ist ein für die Konservativen ein völlig unvorstellbares Konzept. Für uns Grüne ist es selbstverständlich", schließt Ellensohn.

