EANS-Adhoc: Rosenbauer International AG / Rosenbauer liefert 610 Fahrzeuge und Ausrüstung für Saudi-Arabien; Auftragseingang im Wert von 125,8 mEUR

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges/Großauftrag

08.02.2013

Rosenbauer, der führende Hersteller der Feuerwehrbranche, erhielt vom saudi-arabischen Innenministerium erneut einen Auftrag zur Lieferung von Feuerwehrausstattung im Wert von insgesamt 125,8 mEUR. Es werden 610 Fahrzeuge unterschiedlicher Typen und Einsatzzwecke sowie Boote und Ausrüstung für den Zivilschutz geliefert.

Die Fahrzeuge werden unter anderem an den Rosenbauer Standorten in Leonding, Lyons (SD, USA) und Spanien gefertigt. Der gesamte Lieferumfang wird in mehreren Teillieferungen in den kommenden 30 Monaten - also bis Mitte 2015 - abgewickelt.

Aufgrund der in den letzten Jahrzehnten stark gestiegenen Bevölkerungszahl wurde ein Erweiterungsprogramm des Brandschutzes beschlossen, das die Errichtung und Ausstattung von neuen Feuerwehrstationen - insbesondere in den Ballungszentren -umfasst. Zudem wurden auch zusätzliche Feuerwehrleute rekrutiert, die sich derzeit in Ausbildung befinden.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Rosenbauer International AG Paschingerstrasse 90 A-4060 Leonding Telefon: +43(0)732 6794 568 FAX: +43(0)732 6794 89 Email: ir @ rosenbauer.com WWW: www.rosenbauer.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000922554 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Rosenbauer International AG

Mag. Gerda Königstorfer

Tel.: 0732/6794-568

gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com