Meinl Bank expandiert in CEE - mit exzellenter Eigenkapitalquote gut positioniert

Ausbau der Geschäftsbereiche Corporate- und Investment Banking sowie Corporate- und Bank- Client Relations

Expansion in CEE: Neue Bankfiliale in Prag - Fokus auf Private Banking und Corporate Finance Advisory

Neue Immobilienprodukte in Prag

Repräsentationsbüro in Sofia erweitert geografischen Fokus des Instituts

Bank Vorstand Weinzierl: "Nutzen starke Basis Basis für dynamisches Wachstum - Institut als äußerst robustes Unternehmen unter Beweis gestellt"

Die Meinl Bank geht mit einer starken Eigenkapitalquote von 17% (mehr als doppelt so hoch wie gesetzl. vorgeschrieben; Anm.) im Jahr 2013 auf Expansionskurs: Neue strategische und operative Akzente mit geografischem Fokus auf CEE werden gesetzt. Bank Vorstand Peter Weinzierl: "In diesem Jahr werden wir unsere Position im CEE - Raum weiter ausbauen. Unsere Wachstumsstrategie besteht aus der Stärkung des Wiener Headquarters, der Etablierung einer eigenen Bankfiliale in Prag und der Eröffnung eines Repräsentationsbüros in Sofia." Man werde zudem das Leistungsportfolio des Instituts breiter aufstellen. Das Spektrum reiche von Private Banking über Corporate- und Investment Banking, Corporate- und Bank Client Relations bis zu dem Angebot von Immobilienprodukten in Prag wo eigens eine Immobilienverwaltungsgesellschaft gegründet werde, so der Bank Vorstand.

Stärkung des Standorts Wien - Expansion in CEE

"Die vergangenen Jahre haben die Robustheit und ökonomische Kraft unseres Instituts unter Beweis gestellt. Wir haben sowohl die Wirtschafts- und Finanzkrise als auch die Turbulenzen um den so genannten MEL-Diskurs aus eigener Kraft gemeistert. Wir verfügen über eine starke und dynamische Position und nun ist es Zeit für die Umsetzung einer expansiven Strategie.", so Weinzierl. Im Wiener Hauptquartier des Unternehmens werde man die Bereich Corporate und Investment Banking, sowie Corporate und Bank Client Relations ausbauen, erklärte Weinzierl.

Die Meinl Bank ist traditionell stark auf Kunden aus Osteuropa ausgerichtet. Hier ist in den letzten Jahren eine starke Nachfrage nach Treuhandleistungen sowie einer Unterstützung bei der Errichtung von holdings entstanden. In diesem Zusammenhang wird die Meinl Bank in Wien ihr Angebot über eine Tochter mit Fokus auf Klienten aus der Ukraine und Russland ausweiten.

Neuer Bank Standort in Prag: Bankgeschäfte und Immobilien

Infolge der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und eines attraktiven Steuersystems hat sich Prag zu einer Business-Drehscheibe für Osteuropa entwickelt. Globale Unternehmen gründeten Gesellschaften, wodurch sich vermögende Expats aus West- aber auch aus Osteuropa angesiedelt haben. Studien gehen davon aus, dass derzeit alleine etwa 50.000 russische und ukrainische Expats in Prag leben. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten möchte die Meinl Bank im Sinne ihrer Kunden nutzen. Der Fokus der Tätigkeiten der Prager Bank Filiale wird auf Private Banking und Corporate Finance Advisory liegen. Weinzierl: "Wir sind überzeugt, dass sich unsere Angebote vom Mitbewerb abheben und auf entsprechend große Nachfrage stoßen werden". Der Schwerpunkt liege auf der individuellen Betreuung und Konzeption maßgeschneiderter Produkte - insbesondere Treuhandlösungen, Immobilieninvestments und Beteiligungsprodukte. Neben Privatkunden richte sich das Angebot der Bank vor allem an ausgewählte institutionelle Anleger aus Tschechien, Russland und der Ukraine, erklärte Peter Weinzierl.

Durch Synergie-Effekte mit dem Headquarter - z.B. Abwicklung der Backoffice-Agenden in Wien - sollen Overheadkosten minimiert und die Prager Filiale mit einer schlanken Organisationsstruktur betrieben werden. Die Filiale in Prag wird mit etwa 5 Mitarbeitern geführt werden. Bei der Bank ist man zuversichtlich, bereits im ersten Jahr ein positives Betriebsergebnis zu erzielen.

Chancen bei Immobilen

Darüber hinaus wird 2013 in Prag eine Immobilien-Verwaltungsgesellschaft eröffnet, die Prag Home Invest (PHI). Zielsetzung des Unternehmens ist Identifizierung und Analyse, die Abwicklung des Erwerbs, gegebenenfalls Durchführung des Development - Managements und die Verwaltung von Immobilien. Weinzierl: "Im Verhältnis zu Wien oder Berlin sind Prager Immobilien noch günstig. Wir sind überzeugt dass dieser Markt erhebliches Potential aufweist. PHI wird attraktive Immobilienprodukte generieren, die die Bank ihren Kunden als

direkte Immobilienbeteiligung in Form eines Eigentümer Gemeinschaftsmodells als auch

indirekte Beteiligungen über einen Prag-Immobilienfonds anbietet.

Meinl Bank Präsenz in Sofia

Die Meinl Bank erweitert ihre Standorte auch um ein Repräsentationsbüro in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Weinzierl:

"Ziel ist es, vor Ort den bulgarischen Markt zu analysieren und potentielle Kunden für die Bank zu interessieren. In diesem ersten Schritt handelt es sich nicht um eine Bank Filiale, " so der Vorstand, "sondern wir verwenden dieses Büro in Sofia sozusagen als Auge und Ohr der Meinl Bank um für eventuelle weitere Schritte gerüstet zu sein. Vorerst bleibe es bei einer Repräsentation, die als Info- Drehscheibe für uns und mögliche Kunden fungiere. Ein eigenes Bank Geschäft betriebe man in Bulgarien vorerst nicht, stellte Weinzierl klar. Aber man habe den Fuß in der Türe dieses Marktes.

Hintergrundinformationen:

Meinl Bank AG:

Die Meinl Bank bietet als Privatbank Leistungen im Bereich Corporate Finance, Fondsmanagement sowie private und institutioneller Vermögensverwaltung an. Mit der Julius Meinl Investment GmbH verfügt die Meinl Bank über eine eigene Investmentfondsgesellschaft. Die Meinl Bank steht eigenständig auf einem starken ökonomischen Fundament, die Eigenmittel des Instituts sind mit 17% mehr als doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebene Eigenmittelunterlegung. Damit ist die Bank für die Zukunft gut positioniert.

