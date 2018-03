"Erholung für Kinder aus Belarus" auch im Sommer 2013

Gastfamilien für rund 200 Kinder gesucht

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit dem Sommer 1994 wird in Niederösterreich eine Erholungsaktion für Kinder aus der Republik Belarus (Weißrussland) durchgeführt, der konkrete Name des vom NÖ Landesjugendreferat unterstützten Projektes lautet "Erholung für Kinder aus Belarus". Auch für den Sommer 2013 werden wieder Gastfamilien gesucht, die für drei Wochen Kinder aus Belarus bei sich zuhause aufnehmen möchten. Insgesamt sollen zwischen 150 und 250 weißrussische Kinder zwischen zehn und 14 Jahren zur Erholung eingeladen werden, die konkreten Termine hierfür sind 22. Juni bis 14. Juli, 13. Juli bis 4. August, und 3. August bis 25. August.

Nach der Atom-Katastrophe von Tschernobyl 1986 sind 75 Prozent der Emissionen auf Belarus niedergegangen, das Land war und ist von der Katastrophe stärker betroffen als die Ukraine oder Russland. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wurden die Langzeitfolgen mehr und mehr sichtbar, etwa stiegen die Krebserkrankungen - vor allem Schilddrüsenkrebs - drastisch an. Einen Erholungsurlaub in Österreich konnten seit Beginn der Aktion 1994 mehr als 3.500 aus den verstrahlten Gebieten stammende Kinder verleben. Die Kinder, die auch diesen Sommer wieder nach Niederösterreich eingeladen werden, sind erholungsbedürftig, aber nicht akut krank. Sie werden kranken- und unfallversichert sein. Als Gastfamilien besonders geeignet sind Familien, die eigene Kinder im entsprechenden Alter haben, allerdings können sich auch "Großeltern"-Gastfamilien an der Aktion beteiligen. Wichtigste Voraussetzung ist die Bereitschaft, ein zusätzliches Familienmitglied aufzunehmen und zu betreuen - die weißrussischen Kinder sollen in der Familie mitleben können wie eigene Kinder. Für den Transport der Kinder soll von den Gastfamilien ein finanzieller Beitrag in der Höhe von 130 Euro pro Kind geleistet werden, zur Reduzierung dieser Transportkostenbeiträge wird auch jede finanzielle Unterstützung durch Sponsoren bzw. Paten angenommen.

Nähere Informationen: Maria Hetzer, Telefon 02742/9005-15466, 0676/960 42 75, www.belarus-kinder.net.

