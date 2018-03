GPA-djp und Betriebsrat fordern Sozialplan für Orange-MitarbeiterInnen

Fusion mit Hutchison 3G Austria bedeutet "Aus" für mehr als 400 Arbeitsplätze

Wien (OTS/ÖGB) - Die zu Jahresbeginn vollzogene Fusion des Mobilfunkbetreibers Orange mit Hutchison 3G mag für KundInnen Vorteile bringen, für Hunderte Beschäftigte bedeutet er definitiv nichts Gutes. Durch den Zusammenschluss der beiden Firmen ergibt sich laut Management eine Menge sogenannter Doppelbesetzungen, was im Klartext bedeutet, dass bis Jahresende 2014 mehr als 400 Arbeitsplätze eingespart werden sollen. Die ersten Beschäftigten haben sich schon einvernehmlich getrennt.

"Betriebsrat und Gewerkschaft haben während der Übernahmeverhandlungen, die fast das ganze vergangene Jahr gedauert haben, zwar einen Sozialplan gefordert, auf die Umsetzung warten über 800 Orange-KollegInnen trotz des geplanten massiven Personalabbaus aber bis jetzt ohne konkrete Ergebnisse", bestätigt Betriebsrat Hartmut Liese. In einer Betriebsversammlung wurde deswegen am Donnerstag, 7. Februar 2013, eine Resolution verabschiedet, um die Forderung nach einem fairen Sozialplan, wie er den Betroffenen nach dem österreichischen Arbeitsrecht zusteht, zu bekräftigen. "Die Kolleginnen und Kollegen sind mit ihrer Geduld am Ende", so Liese:

"Die Geschäftsführung wird mit dieser Resolution eindringlich ersucht, endlich aktiv zu werden."

"Für uns hat es selbstverständlich oberste Priorität, die Folgen dieser Fusion für die betroffenen ArbeitnehmerInnen abzumildern. Wir werden die Beschäftigten bei allen ihren Forderungen und wenn notwendig, auch bei weiteren Aktionen, unterstützen", kündigt der stv. Regionalgeschäftsführer der GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier) Wien, Karl Dürtscher, volle Solidarität an. Die GPA-djp Wien hat deswegen bereits die gerichtliche Durchsetzung des Sozialplans in die Wege geleitet. "Weil wir es natürlich auch in diesem Fall nicht kommentar-und tatenlos zur Kenntnis nehmen, wenn eine Fusion zu Lasten der Beschäftigten über die Bühne gehen soll", so Dürtscher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp-Öffentlichkeitsarbeit

Litsa Kalaitzis

Tel.: 05 0301-21553

Mobil.: +43 676 817 111 553

Email: litsa.kalaitzis @ gpa-djp.at

Internet: www.gpa-djp.at