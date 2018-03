EANS-Adhoc: TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG / Erstes Quartalsergebnis vom USD-EUR-Kurs beeinflusst / ideales biologisches Baumwachstum / Expansion angestrebt

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz/3-Monatsbericht/Holzinvestment

08.02.2013

Die auf nachhaltige Bewirtschaftung von Teakholz-Plantagen spezialisierte TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG (THI AG) mit Sitz in Linz, Österreich, veröffentlicht die Zwischenmitteilung für das 1. Quartal vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2012:

Zum 31. Dezember 2012, Ende des 1. Quartals des Geschäftsjahres 2012/2013, meldet die THI AG ein Betriebsergebnis (EBIT) in der Höhe von TEUR 10 (Vorjahr:

TEUR 1.739). Das Ergebnis ist im Wesentlichen auf die Veränderung des USD/EUR-Wechselkurses zurückzuführen, der bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwertes der biologischen Aktiva ein Parameter ist. Darum ergab der Wertanstieg der biologischen Aktiva im Berichtszeitraum lediglich ein Plus von TEUR 572 (VJ: TEUR 2.447). Von der Währungsentwicklung völlig unabhängig, war im ersten Quartal ein planmäßiges, gesundes Wachstum der Teakbäume festzustellen, das durch die einzigartigen THI-Baumpflegetechniken begründet ist.

Die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum Oktober bis Dezember 2012 in Höhe von TEUR 109 wurden durch die Plantagen-Dienstleistungen für externe Partner erwirtschaftet. Es wurde im ersten Quartal kein aktiver Holzhandel betrieben, da hochwertiges fremdes Teakholz nicht verfügbar war. Das Unternehmen beabsichtigt jedoch, den Holzhandel wieder zu forcieren. Generell sind Anpassungen bezüglich der Hauptzielmärkte (Südost-Asien, primär Indien) an sich nicht nötig, laufende Anfragen zeigen die bestehende Nachfrage.

Herr DI Stephan Dertnig, MBA, hat Anfang Jänner 2013 seine Funktion als Vorstand angetreten. Um den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens bei der professionellen Bewirtschaftung von nachhaltigen Teak-Plantagen zu erhalten und langfristig weiter zu stärken, will der Vorstand die Expansion der zu betreuenden Plantagenflächen rasch umsetzen. Gespräche bezüglich der Finanzierung der Wachstumsstrategie wurden bereits geführt. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass durch die Sicherstellung einer soliden Finanzierungsbasis das Unternehmenswachstum intensiviert werden kann.

Die Erläuterungen zu den Zahlen und zum Geschäftsverlauf im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2012/2013 sind in der Zwischenmitteilung ersichtlich. Die Pdf-Datei ist auf der Unternehmens-Homepage www.teak-ag.com unter Bereich Investor Relations, Finanzberichte abrufbar. Weiters wird das Dokument im EmittentenPortal.Austria der OeKB hinterlegt und ist auf den Internetseiten der Wiener Börse AG zugänglich.

ENDE DER MELDUNG

Aviso: 10. Mai 2013: 6. ordentliche Hauptversammlung, 14:00 Uhr, Altes Rathaus, Gemeinderatssaal, Hauptplatz 1, A-4020 Linz.

KURZBESCHREIBUNG DER THI AG:

Die TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG (THI AG) mit Sitz in Linz, Österreich, und deren Tochterunternehmen (THI-Konzern) sind ein auf nachhaltige Bewirtschaftung von Teakholzplantagen spezialisiertes, an der Wiener Börse notiertes Unternehmen. Der THI-Konzern bietet sein Forstwirtschafts-Know-how als Serviceleistung externen Geschäftspartnern an und betreibt internationalen Teakrundholzhandel.

Die THI AG hat am 28. März 2007 die Erstausgabe eigener Aktien (Initial Public Offering) an der Wiener Börse durchgeführt. Die Aktien werden seit 29. März 2007 im Segment Standard Market Continuous an der Wiener Börse gehandelt, ISIN:

AT0TEAKHOLZ8, WKN: A0MMG7, Aktienkürzel: TEAK. Aktionärsstruktur: 47,1 % Streubesitz, 33,9 % Hörmann Privatstiftung, 19 % Herr Klaus Hennerbichler. Die TEAK-Aktie wird auch in Deutschland gehandelt. Die "grüne" TEAK-Aktie erfüllt seit Juni 2009 die strengen ökologischen und sozialen Kriterien des VÖNIX-Nachhaltigkeitsindex, die Mitgliedschaft wurde bis Juni 2013 bestätigt.

Die verantwortungsvoll geführten Teakwälder an der costa-ricanischen Pazifikküste haben aktuell eine Fläche von ca. 1.934 Hektar, worauf ca. 1,6 Millionen individuell gepflegte Teakbäume wachsen. Eine schrittweise Vergrößerung der Plantagen-Gesamtfläche wird angestrebt. Seit November 2008 sind vier Plantagen im Umfang von insgesamt 850 ha nach international anerkannten ökologischen und sozialen Kriterien zertifiziert. Die Investition in das THI-Geschäftsmodell ist ein nachhaltiges und wachsendes Investment mit langfristiger Ausrichtung.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Teak Holz International AG Blumauerstraße 46 A-4020 Linz Telefon: +43 (0)732 908 909-91 FAX: +43 (0)732 908 909-97 Email: rettenbacher @ teak-ag.com WWW: www.teak-ag.com Branche: Forstwirtschaft ISIN: AT0TEAKHOLZ8 Indizes: WBI, Standard Market Continuous, VÖNIX Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG

Mag. Paul Rettenbacher, MAS

Tel.: +43 (0)732 908 909-91

rettenbacher @ teak-ag.com