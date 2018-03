Kein Geld mehr: Fleischerbetrieb zahlte ArbeitnehmerInnen in Naturalien

AKNÖ-Berater: "So etwas haben wir noch nie erlebt"

Wien (OTS/AKNÖ) - Die MitarbeiterInnen eines Weinviertler Fleischereibetriebs sind vom Chef im wahrsten Sinn des Wortes abgespeist worden. Drei Monate sahen sie keinen Lohn. Dann zahlte der Chef in Wurstwaren. Geld gab's keines. "Das ist klar illegal", sagt AKNÖ-Rechtsberater Kurt Zach.

"Für Oktober hab ich zwar eine Lohnabrechnung, aber keine Zahlung erhalten. Auf den Lohn im November habe ich eine Stange Wurst im Wert von 9 Euro erhalten. Für Dezember wurde ich mit Fleischwaren im Wert von 256 Euro abgespeist". Der Bericht eines 29-Jährigen erinnert an die Zeiten, als die "Ziegelböhm" mit Blechgeld bezahlt wurden, das sie nur in Geschäften im Eigentum ihrer Arbeitgeber einlösen konnten. Allein, diese Aussage wurde Anfang Februar bei der Niederösterreichischen Arbeiterkammer getätigt. Drei seiner KollegInnen berichteten den ArbeitsrechtsexpertInnen Ähnliches. Eine Mitarbeiterin wurde mit Schweinefleisch im Wert von 1.423 Euro "bezahlt." Eine Rechnung listet penibel auf, was sie bekommen hat.

Dem Arbeitgeber, einem Weinviertler Fleischereibetrieb, muss irgendwann Ende September das Geld ausgegangen sein. Seit Oktober haben seine MitarbeiterInnen kein Geld gesehen. Mit Jahresende wurden sie gekündigt. Endabrechnung? Weihnachtsgeld? Darauf warten die Betroffenen bis heute. Auch Einschreiben halfen nichts. Sie wandten sich an die Arbeiterkammer.

"Die Vorgangsweise ist klar illegal. So etwas haben wir noch nie erlebt", sagt AKNÖ-Arbeitsrechtsberater Kurt Zach. "Löhne und Gehälter müssen in diesem Land in Geld bezahlt werden. Punktum. Wenn ein Arbeitgeber das nicht kann, muss er eben Insolvenz anmelden." Auch das ist beim betroffenen Betrieb übrigens noch nicht passiert. "Wir setzen jetzt alles daran, damit die Betroffenen ihr Geld so rasch wie möglich bekommen", sagt Zach. "Wenn es nicht anders geht, klagen wir."

