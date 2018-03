NACHBERICHT: Ferrero Rocher vergoldete den Opernball 2013

Wien (OTS) - Heuer verwöhnte erstmals Ferrero Rocher, als schokoladiger Botschafter des Opernballs, die Gäste mit süßen Verlockungen. Bereits am Red Carpet wurden die Ballbesucher mit der goldenen Praline empfangen. Während der gesamten Ballnacht reichten die Ferrero Ambassadors in der Wiener Staatsoper die edlen Köstlichkeiten, gekleidet in den maßgeschneiderten Kreationen der renommierten Grazer Designerin Sabine Karner und Pelzen von Liska.

Eine ganz besondere Überraschung wartete am Ende des Opernballs:

Als Abschiedsgruß konnte sich jede Frau in einem liebevoll handgefertigtem Ferrero Rocher Täschchen eine Packung als Teil der Damenspende für den Nachhauseweg und als Erinnerung mitnehmen. Des weiteren fanden sich in den Gastgeschenken die edlen Ferrero Rocher Fächer, die für goldene Augenblicke und zugleich kühlende Frische am gut besuchten Tanzparkett sorgten.

Beim Genießen der Ferrero Rocher Kugeln beobachten konnte man Johann Lafer, Gitta Saxx, Melanie Scheriau, Rolfe Scheider, Carmen Kreuzer, Yvonne Rueff, Marjan Shaki, Lukas Perman, Harald Glööckler, Stefan Ruzowitzky, Dominique Mayer, Andreas Gabalier, Dr. Michael Spindelegger, Dr. Michael Häupl, Toni Polster uvm...

Ferrero Rocher - eine Goldidee

Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit einer Idee: Früher waren Pralinen nicht für jedermann erschwinglich. In den fünfziger Jahren machte sich Pietro Ferrero, ein italienischer Konditor, daran dies zu ändern. Er wollte, dass alle Menschen den Höchstgenuss erlesener Pralinen genießen können. Mit diesem Vorhaben im Kopf begann er feinste Schokoladenkreationen zu entwerfen, die sich jeder leisten konnte - mit Erfolg. Ferrero wuchs von einer Konditorei zu einem internationalen Unternehmen und setzte sich 1984 mit der Einführung von Ferrero Rocher selbst ein Denkmal - mit einer der beliebtesten und meistverkauften Pralinen weltweit.

Ferrero Rocher hat sich in wenigen Jahren zu einer der beliebtesten Pralinen Spezialitäten entwickelt. Auserlesene und hocharomatische Haselnüsse in feiner Nougatcreme, umhüllt von knusprig-krosser Waffel und zarter Milchschokolade, machen die Kugel zu einem einzigartigen Genuss.

Für die kleinen und großen goldenen Momente im Leben: Höchstgenuss für alle.

