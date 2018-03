TGW bringt Männermode auf den Weg

Wels/Oberösterreich (OTS) - Das in Wels ansässige Unternehmen TGW freut sich über einen neuen Auftrag aus der Textilbranche. Der deutsche Anbieter von Herrenbekleidung CASAMODA beauftragte TGW mit dem gesamten, automatischen Lager- und Fördersystem. CASAMODA mit dem Sitz in Oldenburg in Niedersachsen ist ein weltweit agierendes Modeunternehmen. Täglich verlassen 16.000 Artikel oder 1.200 Pakete das Unternehmen in Richtung modebewusste Herren.

Das inhabergeführte Unternehmen CASAMODA Heinrich Katt GmbH & Co KG aus Oldenburg in Niedersachsen beauftragte TGW mit der Realisierung eines zehngassigen automatischen Kleinteilelagers für Kartons als Liegewarenlager. Das weltweit agierende Mode- und Lifestyleunternehmen für Herrenmode versendet derzeit täglich 16.000 Artikel. Das entspricht in etwa 1.200 Paketen. Im Jahr erreichen somit mehr als 3,5 Millionen Modeartikel die modebewussten Herren in aller Welt. CASAMODA bedient sich eines Multichannelvertriebs und versorgt seine Kunden über den Fachhandel, Kaufhauskonzerne, dem eigenen Retail und über einen Online-Shop. Das automatische Kleinteilelager von TGW soll Anfang 2014 in Betrieb gehen.

Über die TGW Logistics Group:

TGW mit dem Headquarter in Wels ist ein Familienunternehmen. Der Lager- und Fördersystemspezialist beschäftigt weltweit 1.500 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Der Gesamtumsatz beträgt rund 362 Millionen Euro. Kunden der TGW sind internationale Marken wie Adidas, H&M, Jack Wolfskin, Bentley oder Kärcher. www.tgw-group.com

