SP-Schicker: Wir schützen die Gemeindewohnungen vor VP-Juraczkas Privatisierungsplänen

Wien (OTS/SPW-K) - "Wie wichtig und aktuell es ist, die Daseinsvorsorge zum Thema einer Volksbefragung zu machen, zeigt erneut das heutige Interview mit dem Wiener VP-Obmann Juraczka im Kurier", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker: "Wieder einmal spricht sich Juraczka unverblümt dafür aus, Gemeindewohnungen zu verkaufen. Die Wiener SPÖ hingegen ist der Garant für den Schutz der Gemeindebauwohnungen und damit für günstigen Wohnraum - mit uns gibt es keinen Verkauf." Schicker erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die Privatisierung der BUWOG-Wohnungen unter der schwarz-blauen Regierung. Damals wurden rund 60.000 Wohnungen unter ihrem Wert privatisiert.

"Die Forderung Juraczkas reiht sich in eine lange Liste von Privatisierungforderungen von FPÖ und ÖVP. Ob Wien Energie, Stadtgartenamt oder Hausverwaltung der Gemeindebauten - vor Schwarz/Blau ist nichts sicher", warnte Schicker.

"Wie kontraproduktiv die Privatisierungen der Daseinsvorsorge sind, zeigen zahlreiche abschreckende Beispiele zum Thema Wasser aus dem Ausland. Manche Städte haben damit so abenteuerliche Erfahrungen gemacht, dass sie dazu übergegangen sind, die Wasserversorgung wieder zu rekommunalisieren", ergänzt Schicker.

Beispiele für gescheiterte Wasser-Privatisierungen:

Potsdam (160.000 Einwohner):

Ende 1997 erfolgte die Teilprivatisierung der Potsdamer Wasserwirtschaft. Kurze Zeit später erfolgten zwei Gebührenerhöhungen: Angefangen hatte man 1998 bei 4,92 Mark und lag im Juni 2000 schon bei 8,80 Mark. Die Stadt Potsdam trennte sich am 19.6.2000 von privaten Mitgesellschafter. Die Kündigung des Kooperationsmodells hat die Stadt ungefähr fünf bis zehn Millionen Mark gekostet.

Paris (2,2 Mio Einwohner):

Bereits im Jahr 1984 vergab die konservative Mehrheit im Pariser Stadtsenat die Wasserversorgung an zwei private französische Firmen. Von 1985 bis 2009 nahm der Preis pro Kubikmeter Wasser um 265 Prozent zu, die Inflation betrug zum Vergleich jedoch nur 70,5 Prozent. Die Kunden spürten diesen Preisanstieg durch deutliche Preissprünge alle drei Monate.

Wasserverluste:

Eine Vergleichsstudie hat die österreichische Wasserwirtschaft

mit jener in England, Wales und Frankreich verglichen. Während die Leitungsverluste in Frankreich 30 Prozent, in England und Wales 22 Prozent betragen, liegt dieser Wert in Österreich bei nur 9,5 Prozent.

Schicker: "Die Wiener Volksbefrgung vom 7. bis 9. März bietet nun allen Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit, sich klar für einen Schutz der Daseinsvorsorge wie Gemeindebauten und der Wasserversorgung auszusprechen - die Wiener SPÖ steht klar für den Schutz der Daseinsvorsorge."

