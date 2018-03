Team Stronach : Kassasturz ist in Niederösterreich erforderlich

Baden (OTS) - "Der Rechnungshof spricht in seinem Bericht Niederösterreich 2012/3 von einem Schuldenanstieg von über 100% in nur 5 Jahren. Es ist daher dringend ein Kassasturz notwendig. Zur Aufarbeitung der Probleme sind Fakten und nicht Emotionen gefragt", fordert heute der Landtagskandidat des Team Frank Stronach, der Rechnungshofbeamte i.R. Dr. Walter Laki, Landesrat Sobotka zum Handeln auf.

Laki zeigt an Hand eines groben Konzeptes auf, wie sich das Team Stronach die Sachverhaltsermittlung vorstellt:

Aufgrund der Finanzausgleichsregelung ist es den Ländern möglich die Schulden zwischen dem Land und den Gemeinden hin- und herzuschieben, oder im Land oder bei den Gemeinden oder Schuldengesellschaften zu parken, oder im Leasinggesellschaften zu auszulagern. Zum Beispiel schiebt das Land Oberösterreich nahezu alle Schulden zu den Gemeinden um selbst gut da zu stehen. Um die Bundesländer zu vergleichen und eine Pro Kopf Verschuldung ermitteln zu können, muss man daher eine Konsolidierung vornehmen. Laki: "Der Bürger hat das Recht zu erfahren, wie viele Schulden sind

1. im Landeshaushalt;

2. in den Gemeinden;

3. in den ausgegliederten Gesellschaften des Landes und der Gemeinden, insbesondere in den rund 500 Schuldengesellschaften geparkt."

Auch haben die Bürger, so Laki, das Recht, die Höhe, der über Leasingraten zu bedienenden Schulden, zu erfahren:

1. Leasingraten Landeshaushalt

2. Leasingraten Gemeinden

3. Leasingraten der ausgegliederten Gesellschaften

Laki fordert Offenlegung des Gefährungspotentials für Niederösterreich

Laki fordert Finanzlandesrat Sobotka auf, das Gefährdungspotential des Landes Niederösterreich offen zu legen. Dazu ist es erforderlich 1. Die Haftungen des Landes und der der Gemeinden,

2. die Zins- und Währungswetten des Landes, der Gemeinden und ausgegliederten Gesellschaften,

3. die Cross Border Leasinggeschäfte und die

4. sonstigen Risikopotentiale (z.B.: Wohnbaumilliarden) transparent darzustellen.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at