Neuschnee in allen Landesvierteln

Kettenpflicht auf fünf Bergstraßen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L, auf denen Salz gestreut wird, sind am heutigen Freitag, 8. Februar, überwiegend salznass und teilweise trocken, in höheren Lagen des Wald-, Most- und Industrieviertels findet man abschnittsweise Schneefahrbahnen bzw. Schneematsch auf den Fahrbahnen vor, an exponierten Stellen kann es vereinzelt zu Glättebildung kommen. Auf den Splittstrecken finden sich in höheren Lagen des Wald-, Most- und Industrieviertels abschnittsweise gestreute Schneefahrbahnen, an exponierten Stellen kommt es vereinzelt zu Glättebildung. Im übrigen Bereich sind diese Fahrbahnen trocken. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gang.

Kettenpflicht besteht derzeit für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Rohrerberg, der B 23 über den Lahnsattel und auf der L 5217 von Kirchberg bis Lilienfeld. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen zudem auf der L 135 über das Preiner Gscheid und auf der L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf Schneeketten anlegen. Nach wie vor gesperrt ist der Grenzübergang an der L 3016 bei Angern an der March.

Die vergangenen Stunden brachten wieder einiges an Neuschnee in allen Landesvierteln, die größten Niederschlagsmengen gab es mit bis zu zehn Zentimetern im Mostviertel bzw. in Lilienfeld oder auch Gaming, im Industrieviertel bzw. Gutenstein wurden sieben Zentimeter Neuschnee gemessen, im Waldviertel bzw. Krems und Persenbeug wurden vier Zentimeter gemessen und im Weinviertel gab es zuletzt rund einen Zentimeter Neuschnee. Insbesondere im Raum Neunkirchen kann es heute abschnittsweise zu Schneeverwehungen kommen. Die Temperaturen bewegten sich heute Morgen zwischen - 8 Grad etwa in Weitra und + 1 Grad beispielsweise in Wiener Neustadt.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60263, e-mail:

winterdienststelle@noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12156

www.noe.gv.at/nlk