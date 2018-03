Währing: Medizin-Vortrag und neues Werk über NS-Opfer

Gesundheitsnetz-Abend am 12.2., Buch-Vorstellung am 14.2.

Wien (OTS) - Im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100) finden in der nächsten Zeit verschiedenste Veranstaltungen statt: Am Dienstag, 12. Februar, halten die Ärztin Cornelia Schiefert und der Massagetherapeut Heinz Löbel einen Vortrag mit dem Titel "Reise durch die fernöstliche Medizin". Beginn: 19.00 Uhr. Von Akupunktur bis zu Yoga reichen die Erklärungen bei diesem "Gesundheitsnetz Währing"-Abend im Sitzungssaal des Amtshauses (1. Stock). Der Eintritt ist frei. Die Präsentation des neuen Buches "Ich trauere nicht um die Jahre" (Autor: Lukas Sainitzer) erfolgt am Donnerstag, 14. Februar, ab 17.30 Uhr, im Festsaal des Amtsgebäudes (2. Stock). Der Band dokumentiert das das traurige Schicksal der Familie Strohmer, die sich gegen das NS-Regime stellte und deshalb ums Leben gebracht wurde (Infos im Internet: www.verlag-berger.at). Der Zutritt ist kostenlos. Nähere Auskünfte erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Rufnummer 4000/18 115.

"Premierenfieber" am 19.2. und "Walzer Träume" am 26.2.

Ein beschwingtes Konzert mit dem Titel "Premierenfieber" kann man am Dienstag, 19. Februar, ab 18.30 Uhr, im Festsaal (2. Stock) des "Währinger Rathauses" in der Martinstraße 100 erleben. Der bunte Klangbogen hat das Motto "Marcel Prawy und das Musical in Wien". Auszüge aus "Kiss me, Kate", "Porgy & Bess", "West Side Story", "My Fair Lady" und anderen Produktionen werden von der Mezzosopranistin Susanne Öller, dem Bariton Felix Brachetka und dem Pianisten Manfred Hohenberger vorgetragen. Der Eintritt ist gratis, das Publikum soll Spenden entrichten. Am Dienstag, 26. Februar, ab 18.55 Uhr, geht der Musik-Abend "Walzer Träume" im Festsaal über die Bühne. Im Rahmen der Reihe "Von 1 bis 4 um 5 vor 7 (Der 'after work' Musikgenuss)" konzertiert das "Wiener Klassik Ensemble". Die Künstler interpretieren "die schönsten Melodien der Strauß-Dynastie". Der Kartenpreis beträgt 10 Euro (freie Platzwahl), Organisation: "Forum 18 - der Kulturverein", Informationen und Reservierungen: Telefon 479 53 57 bzw. E-Mail office @ 1a-stocker.at. Anfragen wegen der vielfältigen Veranstaltungen im "Währinger Rathaus" beantwortet das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing gerne via E-Mail:

post@bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

o Gesundheitsnetz Währing: www.netz18.at o Dokumentation "Ich trauere nicht um die Jahre": www.verlag-berger.at o Kulturverein "Forum 18": www.forum18.at

