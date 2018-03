RK-Terminvorschau vom 11. Februar bis 1. März 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 11. Februar bis 1. März 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 11. FEBRUAR: 09.30 Uhr, Fototermin mit Bgm. Häupl: Besuch von "300 kostümierten Kindern der Volksschule "Notre Dame De Sion" (Rathaus, Festsaal) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Prof. Dr. Clemens Hellsberg durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Prof. Dkfm. Thomas Schäfer-Elmayer durch StRin Sima (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Zwischen Natur und Künstlichkeit. Parameter des Natürlichen", Impulsreferat: em. Univ.- Prof. Georg Grabherr (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 12. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 13. FEBRUAR: 07.00 Uhr, StRin Frauenberger besucht anlässlich des Valentinstages die UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen am Blumengroßmarkt in Inzersdorf (23., Laxenburger Straße 367) 10.00 Uhr, StRin Frauenberger bei der Eröffnung des Bamkraxler's am Kalvarienbergmarkt (17., St. Bartholomäusplatz/ Kalvarienbergkirche) 10.00 Uhr, Eröffnung Kindergarten im Wiener Stadtpark mit StR Oxonitsch (3., Am Stadtpark 4) DONNERSTAG, 14. FEBRUAR: 09.30 Uhr, Pressekonferenz zu "Trans*Identitäten" mit StRin Frauenberger, GRin Kickert, Alecs Recher, Jurist, Transgender Europe und Jo Schedlbauer, WASt (Cafe Berg, 9., Berggasse 8) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoß, Festsaal) FREITAG, 15. FEBRUAR: 14.30 Uhr, Fototermin "Kinderaktivcard" mit StR Oxonitsch (7., MusumsQuartier/Hof 2, wienXtra-kinderinfo) 16.00 Uhr, Eröffnung "world cafe", flexible Lern- und Lebensräume - die Offenen Schulen Wiens mit StR Oxonitsch (4., Theresianumgasse 16-18, Bildungszentrum AK Wien) SAMSTAG, 16. FEBRUAR: 09.00 Uhr, Eröffnung "Vienna Valentine" mit StR Oxonitsch (21., Franklinstraße 22, Floridsdorfer Hallenbad) DIENSTAG, 19. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 20. FEBRUAR: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) DONNERSTAG, 21. FEBRUAR: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvorstehung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) FREITAG, 22. FEBRUAR: 09.00 bis 17.00 Uhr, Fachtagung GRÜNgeWANDt 2.0 (Kuppelsaal der TU Wien, 4., Karlsplatz 13, Anmeldung bis 14.2., E-Mail: raum @ m22.magwien.gv.at, Telefon: 01 4000-73540, www.umweltschutz.wien.at) MONTAG, 25. FEBRUAR: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Afrika und Europa - Plädoyer für ein Ende der Unterstützung autokratischer Regime" mit Asfa-Wossen Asserate, Margit Maximilian, Walter Sauer (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 26. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 27. FEBRUAR: 10.00 Uhr, Wiener Landtag gemäß § 120 Abs. 4 WStV. Auf Verlangen des Klubs der Wiener Freiheitlichen zum Thema: "Keine missbräuchliche Vergabe von Wiener Grundversorgungsleistungen an Asylbetrüger!" 18.30 Uhr, BürgerInnenversammlung gemäß § 104c der Wiener Stadtverfassung in Favoriten zum Thema: "Viola Park" (10., Favoritenstraße 226, Fachschule FH Campus Wien) FREITAG, 1. MÄRZ: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 10.00 Uhr, Pressekonferenz anlässlich des Tages der Wiener Bezirksmuseen 2013 "Die Wiener Feuerwehren" (Alte Backstube, 8., Lange Gasse 34)

