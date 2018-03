Einfache und wirksame Behandlung von Warzen

Wien (OTS) - Warzen sind eine meist harmlose, dennoch aber lästige und oft unschöne Hauterkrankung (es ist nicht unüblich, 10 oder mehr Warzen zu haben), unter der Betroffene leiden können. Der Großteil der Warzen wird durch eine Infektion mit humanen Papillomaviren verursacht. Gegen diese Art von Epithelgeschwulsten gibt es jetzt ein neues medizinisches Produkt, das schnell und zuverlässig hilft:

EndWarts.

Hochwirksame Ameisensäure

Der Wirkstoff der ausschließlich in der Apotheke erhältlichen Lösung ist Ameisensäure. In einer klinischen Studie* wurden 92% der Patienten mit Hilfe von Ameisensäure innerhalb von zwölf Behandlungen vollständig von Warzen befreit. Durchschnittlich waren nur fünf Behandlungen nötig. Die biologisch abbaubare Ameisensäure in EndWarts trocknet die Warze von innen heraus aus. Das hilft dem Körper, die Warze abzustoßen.

Einfache Selbstanwendung

Die Anwendung von EndWarts ist unkompliziert und schnell. Die Lösung wird einmal wöchentlich mit einem in der Lösung getränkten Wattestäbchen direkt auf die Warze aufgetragen, so lange, bis die Warze verschwunden ist. Zwischen den Behandlungen sollte die trockene Haut vorsichtig abgeschabt werden. Dabei gilt: Je eher eine Warze behandelt wird, desto besser. Denn 'junge' Warzen sind meistens leichter zu entfernen als länger bestehende. Das Produkt ist für Erwachsene und für Kinder ab 4 Jahren geeignet und ausschließlich in Apotheken erhältlich.

* Ramesh M. et al. Topical formic acid puncture technique for the treatment of common warts. Int J Dermatol. 2001; 40:415-419.

Rückfragen & Kontakt:

Albert Wiery

Meda Pharma GmbH

albert.wiery @ meda.at

Tel.: (01) 86390-3324

Fax: (01) 86390-3165