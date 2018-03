Michael Spindelegger gratuliert Josef Taus herzlich zum 80. Geburtstag

Taus prägte als Bundesparteiobmann und Wirtschaftsexperte den Kurs der ÖVP

Wien, 8. Februar 2013 (ÖVP-PD) "Ich gratuliere Josef Taus herzlich zu seinem heutigen 80. Geburtstag", so ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger anlässlich des runden Jubiläums. "Mit seiner Wirtschafts- und Finanzexpertise hat Josef Taus den Kurs der ÖVP und des ÖAAB entscheidend geprägt. Nicht nur bei Parteifreunden, sondern auch bei politischen Mitbewerbern hat sich Josef Taus einen Namen gemacht. Dem

Populismus seiner Zeit hat Josef Taus Sachargumente und Fachexpertise entgegengesetzt", würdigt Spindelegger den Jubilar. "Taus hat politische Stehkraft bewiesen und die ÖVP in politisch schwierigen Zeiten als Bundesparteiobmann geführt", zollt der Vizekanzler Respekt. "Mit seiner Fachexpertise hat der damalige Bundesparteiobmann die Basis für eine breitere thematische Ausrichtung der ÖVP gelegt und wichtige Reformen eingeleitet, die sein Nachfolger Alois Mock schließlich weiterführte", hebt Spindelegger die Verdienste von Josef Taus hervor. "Vor allem auch als Wirtschaftsexperte hat Taus den Kurs der ÖVP entscheidend geprägt. Ich gratuliere einer starken Persönlichkeit herzlich zum Geburtstag und bedanke mich bei ihm im Namen der ÖVP für seinen verdienstvollen Einsatz", so Vizekanzler Spindelegger abschließend. ****

Neben seiner politischen Tätigkeit etwa als Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und verstaatliche Unternehmungen von 1967 bis 1975 war Taus Aufsichtsratsvorsitzender der ÖIAG sowie Vorstandsvorsitzender der Girozentrale der Österreichischen Sparkassen. 1975 wurde Taus mit 98 Prozent der Stimmen zum Bundesparteiobmann der ÖVP gewählt. Bis 1991 war Taus Abgeordneter zum Nationalrat. Für sein Engagement wurde Taus das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.

