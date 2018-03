VHS Wien: Fit bis ins hohe Alter mit den Gesundheitsangeboten der VHS

Persönliche Beratung für SeniorInnen bei der "Senior aktuell"

Wien (OTS) - Wer geistig und körperlich in Bewegung bleibt, hat mehr vom Ruhestand. Die VHS Wien unterstützt SeniorInnen mit einem umfangreichen Programm dabei, fit zu bleiben und sich auch im Ruhestand aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Vom 14. bis 17. Februar präsentiert die VHS Wien auf der Messe "Senior aktuell" ihr Bildungsangebot für SeniorInnen. Interessierte können sich jeweils von 9.30 bis 18 Uhr in der Wiener Stadthalle schwerpunktmäßig über Bewegungskurse für bessere Fitness im Alter beraten lassen. Auch Informationen zu sämtlichen anderen Angeboten der VHS, wie Kurse zur erfolgreichen Haushaltsführung in der Pension, stehen für MessebesucherInnen bereit. Als besonderes Highlight bietet das von "die umweltberatung" betreute ReparaturNetzwerk Beratung zu Reparaturen an Fernsehgeräten, Kameras, Polstermöbeln und Haushaltsgeräten.

Aktives Altern mit dem Bildungsangebot der VHS

Zum Lernen ist man nie zu alt. Der älteste Kursteilnehmer der VHS steht kurz vor seinem 100. Geburtstag. Um auch im Alter aktiv zu bleiben, bietet die VHS Wien ein vielseitiges Programm für ältere Menschen an. Spezielle Bewegungsangebote wie Pilates für Menschen ab 60, SeniorInnentanzkurse oder Gesundheitsgymnastik und Yoga für ältere Menschen halten den Körper auch in der zweiten Lebenshälfte fit. Von Angeboten wie Computerkurse für Menschen über 60 Jahren profitiert vor allem der Geist. SeniorInnen können alles Wissenswerte über Betriebssysteme, Fotobearbeitung, Internetnutzung oder den Gebrauch von Handys lernen. Auch für Fremdsprachen gibt es spezielle Kurse für ältere Menschen, die in entspannter Atmosphäre eine neue Sprache lernen können. Auch Lern- und Gedächtnistraining findet sich im Kursprogramm.

Weitere Informationen beim VHS-Bildungstelefon unter 01/893 00 83 oder auf www.vhs.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at